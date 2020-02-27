Четверг, 27 Февраль, 15:44

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,52
€ 71,24
2°
Обь
6см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное МасленицаДень защитника ОтечестваЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Интернет летает: мобильная сеть в роуминге стала быстрее

, ИА "Амител"
"МегаФон" открывает доступ к сетям 5G в международном роуминге
фото: itarifs.ru

фото: itarifs.ru

"МегаФон" первым среди российских операторов объявляет о запуске международного 5G-роуминга. Преимущества самой быстрой технологии мобильной связи стали доступны абонентам компании в зарубежных поездках. 

Роуминговым партнером "МегаФона" выступила телекоммуникационная группа Orange, оказывающая услуги мобильной связи в 23 странах. Первой из них, где будет доступна эта услуга, стала Румыния. Соглашение позволит абонентам "МегаФона" регистрироваться в сети 5G на территории государства и пользоваться сверхбыстрым мобильным интернетом на условиях, аналогичных роумингу в обычных сетях 3G/4G. Покрытие оператора-партнера включает в себя города Бухарест, Брашов, Яссы, а также туристический центр Клуж-Напока.

Совместно с Orange "МегаФон" впервые открывает возможности 5G-роуминга российским пользователям мобильной связи. По словам Влада Вольфсона, коммерческого директора "МегаФона", путешественники совсем скоро смогут оценить скорости сверхбыстрого мобильного интернета в других странах, причем не меняя SIM-карты.

"Сейчас в сети "МегаФон" работает несколько тысяч телефонов с поддержкой 5G – это продвинутые пользователи, которые теперь смогут по максимуму раскрыть потенциал своих гаджетов во время зарубежных поездок", – сообщил Влад Вольфсон.Orange Romania использует диапазон C-Band n78 (3,4-3,8 ГГц), в котором работает большинство стран, уже запустивших в коммерческую эксплуатацию сети пятого поколения. Подключение к сети возможно с использованием смартфонов Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других моделей. В зависимости от версии аппарата абоненту может потребоваться перевести устройство в режим 5G и выбрать сеть Orange вручную.

"Безусловно, мы гордимся тем, что сыграли важную роль в запуске новых услуг роуминга для абонентов "МегаФона", которыми они смогут воспользоваться в сети Orange", – отметил старший директор по маркетингу мобильных решений связи Orange International Carriers Седрик Гонин.

Мобильный интернет – наиболее востребованная услуга у абонентов "МегаФона", выезжающих в международный роуминг. В 2019 году объем трафика в сетях зарубежных партнеров оператора вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На долю стран Европы приходится 52% от общего объема передачи данных в роуминге.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за "Самую быструю сеть мобильной связи в России" от компании Ookla. По данным Роскомнадзора "МегаФон" построил самую большую сеть LTE/4G, насчитывающую более 100 тысяч базовых станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

Orange – один из крупнейших международных операторов связи, оказывающий услуги связи 268 млн пользователей по всему миру. На конец 2019 года Orange Romania обслуживал 10,9 млн абонентов, предлагая своим частным и корпоративным клиентам услуги голосовой связи, передачи данных, финансовые сервисы и услуги ТВ-вещания.

Материалы по теме

Поддержка определенных диапазонов 5G зависит от модификации смартфона. Эту информацию можно узнать в инструкции к устройству или на сайте компании-производителя.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

27.02.2020 15:29
- гость -

Эй там, в Меге, вы там с дуба рухнули? Какое 5джи в Румынии? Вы че там курите, цыганские папироски?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
15:39
Пешеходы и дети: смертность от ДТП за год резко выросла в Алтайском крае 0
15:30
Ждал 15 лет. Панайотов представит Россию на Евровидении 2
15:14
Интернет летает: мобильная сеть в роуминге стала быстрее 1
15:03
За "сосулю" ответишь. В Алтайском крае ввели новые штрафы за неуборку снега и сосулек 0
14:50
В "Единой России" прокомментировали возможную смену названия партии 3
14:38
Астрономы нашли планету, где есть все условия для жизни 2
14:29
Барнаульского застройщика оштрафовали за продажу квартиры иностранке 1
14:15
Ведущий специалист Центробанка попалась на уловку телефонных мошенников 5
14:07
Быстрее не бывает: в Славгороде и Яровом запустили скоростной интернет 1
13:55
"Спасайте автомобили". Барнаульскую улицу затопило водой 5
13:49
Самую дорогую недвижимость Европы нашли во Франции 1
13:42
Из-за коронавируса цены на смартфоны и бытовую технику на Алтае могут вырасти на 15% 4
13:33
Накануне весны. Фоторепортаж с 40-й сессии алтайского парламента 2
13:29
В Минюсте передумали повышать дорожные штрафы в несколько раз 7
13:15
Второй отчет губернатора Томенко о работе власти в Алтайском крае пройдет 16 апреля 1
13:03
"Динамо-Алтай" сыграет с "Кристаллом" за выход в полуфинал Кубка Федерации 1
12:52
Два года без отпуска. В районе Алтайского края хотя упразднить суд, но судья останется 2
12:40
Всероссийские соревнования по биатлону среди ветеранов пройдут в Барнауле 0
12:30
Детские пособия в 2020 году: как оформить и кому они положены 0
12:14
Новый вкус: ресторан VAER приглашает барнаульцев на ужин в стиле фудпейринг 4
12:07
Виновны. Двух депутатов парламента Алтайского края лишили мандатов 4
11:51
Счетная палата не нашла водопровод в каждой третьей детской больнице 9
11:35
Водитель без прав насмерть сбил пешехода на Алтае 6
11:22
Вернуть пенсионный возраст. Как справедливороссы предлагают изменить Конституцию 10
11:10
Артемий Лебедев читает amic.ru. Видео 2
10:56
Число умерших от коронавируса в Китае выросло до 2744 человек 10
10:43
Пивовары просят запретить продажу дешевого пива 43
10:31
Рейсы с Алтая в Санкт-Петербург запустят к 2021 году 4
10:19
Барнаульские инспекторы отказались проверять транспорт под видом пассажиров 11
10:05
Деньги за час: выручает сервис займов под ПТС 0
09:48
Странам Евросоюза разрешили не впускать людей по шенгенской визе 0
09:35
Когда у школьников начнутся весенние каникулы в 2020 году? 0
09:18
Центр управления регионом откроют в Республике Алтай 0
09:04
"КняZz" в Барнауле: выиграй билеты на юбилейный концерт к 30-летию "Короля и Шута" 4
08:48
Дело "Сети". Почему о нем спорят и за что судят его участников 24
08:36
Быстрее, выше, дороже. На месте лыжной базы в Барнауле построят многоквартирный дом 11
08:23
Молоко способно вызвать рак у женщин 0
08:04
От Барнаула до Сросток: Чуйский тракт наконец станет четырехполосным к 2028 году 29
07:50
Сибиряк собирается доказать теорему Ферма в суде 2
07:37
Ох, ты ж блин. Как отметить Масленицу и не растолстеть 1
07:22
Мечта мужика. Жилой гараж с причалом продают в Барнауле 13
07:03
Семья или карьера? Фонд "Облака" проведет психологический тренинг для женщин 2
06:45
В Алтайском крае начнут штрафовать за сосульки на административных зданиях и ТЦ 1
06:25
Черные дни Украины: фотопроект российского журналиста о войне в Донбассе 6
06:13
50 сценариев паводка. На Алтай прилетят беспилотники и дамбы для борьбы со стихией 10
06:03
27 февраля в Алтайском крае потеплеет до +9°С 0
23:47
Землетрясение произошло в 200 км от Барнаула 3
23:34
В Алтайском крае запретят строить высотки рядом с памятниками культурного наследия 3
22:59
"Уральские авиалинии" заплатят двоим петербуржцам за отмененный рейс в Барнаул 2
22:39
На Алтае обнаружили вредителя в нидерландских хризантемах 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.