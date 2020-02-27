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Самую дорогую недвижимость Европы нашли во Франции

, ИА "Амител"
Объект пока что принадлежит Пьеру Кардену
Фото: christiesrealestate.com

Фото: christiesrealestate.com

Объявление о продаже самой дорогой в Европе недвижимости появилось на сайте агентства Christie's. Это вилла Palais Bulles на французском Лазурном берегу. Она принадлежит модельеру Пьеру Кардену. Стоимость виллы – 305 миллионов фунтов стерлингов (около 26 миллиардов рублей).

За эти деньги покупателю достанется жилое здание 1979 года постройки, которое находится в Приморских Альпах на побережье Средиземного моря. Площадь дома составляет 1,2 тысячи квадратных метров. В нем есть панорамная лаундж-зона, гостиная, 11 ванных комнат и 10 спален люкс, оформленных современными художниками.

На прилегающей территории в 790 квадратных метров находятся сады, пруды, бассейн, а также амфитеатр на 500 человек с видом на море.

Карден приобрел особняк в начале 90-х годов на аукционе. В 2015 году он уже пытался продать виллу за 300 миллионов фунтов стерлингов (25,2 миллиарда рублей), но тогда желающих купить недвижимость не нашлось.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.02.2020 14:19
Патамушта

Ну что ж, придется брать.
Пойду печатать справку 2-НДЛФ

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