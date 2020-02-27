Самую дорогую недвижимость Европы нашли во Франции

Объявление о продаже самой дорогой в Европе недвижимости появилось на сайте агентства Christie's. Это вилла Palais Bulles на французском Лазурном берегу. Она принадлежит модельеру Пьеру Кардену. Стоимость виллы – 305 миллионов фунтов стерлингов (около 26 миллиардов рублей).
За эти деньги покупателю достанется жилое здание 1979 года постройки, которое находится в Приморских Альпах на побережье Средиземного моря. Площадь дома составляет 1,2 тысячи квадратных метров. В нем есть панорамная лаундж-зона, гостиная, 11 ванных комнат и 10 спален люкс, оформленных современными художниками.
На прилегающей территории в 790 квадратных метров находятся сады, пруды, бассейн, а также амфитеатр на 500 человек с видом на море.
Карден приобрел особняк в начале 90-х годов на аукционе. В 2015 году он уже пытался продать виллу за 300 миллионов фунтов стерлингов (25,2 миллиарда рублей), но тогда желающих купить недвижимость не нашлось.
Комментарии
Ну что ж, придется брать.
Пойду печатать справку 2-НДЛФ