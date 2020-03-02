Тренировка и правильная терапия: как сохранить, улучшить и восстановить зрение

В мир гаджетов и электронных технологий проблемы со зрением возникают не только у взрослых, но и у детей. Все чаще с таким недугом сталкиваются детки дошкольного возраста. Чтобы улучшить, сохранить и восстановить зрение, нужны тренировки, правильная терапия и консультации специалистов.

В сети салонов оптики "Спектр" открылся кабинет аппаратного лечения зрения с уникальным оборудованием. Оно позволяет проводить целенаправленное лечение детских глазных заболеваний щадящими терапевтическими методами.

Аппаратные процедуры отлично тренируют зрение и улучшают кровоснабжение глаз. Такая терапия рекомендована ведущими российскими и зарубежными офтальмологами как результативный способ оказания положительного воздействия на формирующуюся, гибкую зрительную систему растущего организма.

Показания для аппаратного лечения: амблиопия, косоглазие, нарушение бинокулярного зрения, все формы нарушения рефракции глаза: дальнозоркость, близорукость, астигматизм, спазм аккомодации, возрастная дальнозоркость – пресбиопия, астенопия (зрительное утомление), реабилитация после рефракционной хирургии (лазерной и оперативной), сухая форма макулодистрофии, глаукома, частичная атрофия зрительного нерва.

Занятия показаны прежде всего детям, так как они находятся в группе риска по прогрессированию близорукости. Частью программы по восстановлению и улучшению зрения является аппаратное лечение – регулярные тренировки для глаз, которые вместе с правильной коррекцией зрения с помощью очков дают положительные результаты.

Взрослым также нужны процедуры, предназначенные для сохранения остроты зрения. Современный человек более шести часов в день проводит за компьютером и различными гаджетами.

Кабинет аппаратного лечения "Спектр" оснащен современным оборудованием, которое:

тренирует глазные мышцы, обеспечивающие аккомодацию, – способность видеть на разных расстояниях;

помогает при воспалительных заболеваниях глаз, при кровоизлиянии в глаза, применяется при синдроме "ленивого глаза" и в комплексе с другими аппаратами для остановки прогрессирования близорукости;

работает над проблемами близорукости, дальнозоркости, астигматизме, амблиопии, нарушением аккомодации и при компьютерном синдроме.

Также в кабинете есть лечебные компьютерные полуигровые программы, которые используются в комплексном лечении амблиопии или "ленивого глаза" любой степени и любого вида у пациентов от трех лет и старше, при лечении миопии, спазма аккомодации, восстанавливают мелкую моторику руки, координацию ее движений.

Курс аппаратного лечения для детей, так же как и для взрослых, составляет в среднем 10 процедур. Одна процедура длится 20-30 минут. Курсы лечения подбираются индивидуально в зависимости от состояния глаз пациента и решаемых задач. До 30 июня 2020 года фиксированная цена на курс в кабинете аппаратного лечения (10 процедур) будет стоить 3750 рублей + купон со скидкой 500 рублей на следующую покупку от 1000 руб.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Сеть салонов оптики "Спектр"

г. Барнаул, ул. Попова, 51

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