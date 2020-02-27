Астрономы нашли планету, где есть все условия для жизни

Ученые из Кембриджского университета пришли к выводам, что на экзопланете K2-18b имеются все условия для жизни. РИА "Новости" сообщает, что вердикт основывается на глубоком анализе структуры атмосферы и других параметров планеты.
K2-18b вращается вокруг звезды-карлика K2-18, которая находится на расстоянии 124 световых лет от Земли в направлении созвездия Льва. Планета располагается в обитаемой зоне родительской звезды и на ее поверхности есть значительное количество водяного пара.
Астрономы не исключают, что планета является увеличенной копией Земли. При помощи инструмента HARPS в обсерватории Ла Силья (Чили) было установлено, что по размеру она превосходит Землю в 2,6 раза, а по массе – в 8,6 раза.
Из-за высокой массы планеты многие ученые полагали, что ее тип должен быть ближе к Нептуну, чем к Земле, но расчеты показали, что это не так.
Атмосфера K2-18b богата водородом. По оценкам британских исследователей, минимальное его содержание в атмосфере может опускаться до миллионной доли процента, что аналогично показателям Земли. Кроме того, ученые уверены, что на планете могут быть и температуры, сопоставимые с земными.
Более точную информацию об атмосфере K2-18b астрономы планируют получить в 2021 году, когда будет запущен космический телескоп Джеймса Вебба, оборудованный приборами для определения состава атмосфер экзопланет.
Комментарии
Нужно срочно отправить туда российских государственников, человек 450. По пути пусть питаются сладким хлебушком и пишут конституцию для той планеты.
27.02.2020 15:02
- гость -
И отправить самых умных комментаторов с Амика, что бы им давали советы.))))