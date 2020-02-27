Астрономы нашли планету, где есть все условия для жизни

Ученые из Кембриджского университета пришли к выводам, что на экзопланете K2-18b имеются все условия для жизни. РИА "Новости" сообщает, что вердикт основывается на глубоком анализе структуры атмосферы и других параметров планеты.

K2-18b вращается вокруг звезды-карлика K2-18, которая находится на расстоянии 124 световых лет от Земли в направлении созвездия Льва. Планета располагается в обитаемой зоне родительской звезды и на ее поверхности есть значительное количество водяного пара.

Астрономы не исключают, что планета является увеличенной копией Земли. При помощи инструмента HARPS в обсерватории Ла Силья (Чили) было установлено, что по размеру она превосходит Землю в 2,6 раза, а по массе – в 8,6 раза.

Из-за высокой массы планеты многие ученые полагали, что ее тип должен быть ближе к Нептуну, чем к Земле, но расчеты показали, что это не так.

Атмосфера K2-18b богата водородом. По оценкам британских исследователей, минимальное его содержание в атмосфере может опускаться до миллионной доли процента, что аналогично показателям Земли. Кроме того, ученые уверены, что на планете могут быть и температуры, сопоставимые с земными.

Более точную информацию об атмосфере K2-18b астрономы планируют получить в 2021 году, когда будет запущен космический телескоп Джеймса Вебба, оборудованный приборами для определения состава атмосфер экзопланет.