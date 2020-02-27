Второй отчет губернатора Томенко о работе власти в Алтайском крае пройдет 16 апреля

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступит с ежегодным отчетом о работе исполнительной власти 16 апреля. Для него это будет уже второй отчет перед краевыми депутатами в статусе главы региона. О дате выступления объявил спикер Александр Романенко на сессии АКЗС 27 февраля.

Глава региона расскажет об основных социально-экономических показателях, о мерах поддержки граждан и бизнеса, строительстве школ и детских садов, развитии промышленности и других сфер экономики в 2019 году.

По закону он представляет этот отчет депутатам краевого Заксобрания.

В прошлом году это было 26 апреля. Однако предыдущий губернатор, Александр Карлин, выступал с отчетом в начале года. За это его часто критиковали оппозиционные депутаты, потому что тогда еще не была готова полная статистика по году.

Отметим также, что Томенко в отчетах рассказывает не только о положительных изменениях в жизни региона. В прошлом году он открыто признал ситуацию с высоким уровнем бедности населения.