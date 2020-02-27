Накануне весны. Фоторепортаж с 40-й сессии алтайского парламента

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания состоялась 27 февраля. За два дня до весны депутаты лишили мандатов двух осужденных коллег, заключили соглашение о сотрудничестве с Алтайским краевым союзом организаций профсоюзов, а также приняли закон о штрафах за неубранный снег около нежилых помещений.

Подробнее об итогах 40-й сессии АКЗС читайте на amic.ru, а пока смотрите наш фоторепортаж.