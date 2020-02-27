Ведущий специалист Центробанка попалась на уловку телефонных мошенников

Телефонные мошенники обманули ведущего эксперта Банка России. Подробности сообщает Mash.

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником Сбербанка и рассказал, что со счета клиентки зафиксирован несанкционированный перевод. Для решения проблемы якобы нужно было снять все деньги и переложить на определенный счет, что финансист и сделала, в итоге лишившись 240 тысяч рублей.

Только после этого женщина обратилась в полицию. Сейчас злоумышленника ищут.

Ранее amic.ru сообщал, что 51-летний барнаулец из-за действий телефонных мошенников лишился полумиллиона рублей. Горожанину позвонили якобы от лица службы безопасности банка и уверили, что его личный кабинет взломан, а с карты пытаются похитить деньги. Чтобы мужчина смог уберечь свои накопления, злоумышленник сказал, что нужно закрыть вклад, сняв с него все деньги, а затем провести транзакцию через один из банкоматов.