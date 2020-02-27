"Спасайте автомобили". Барнаульскую улицу затопило водой

Порыв трубопровода в Барнауле осложнил жизнь автомобилистам на улице Малахова. Видео с места происшествия опубликовали в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Начало реки в районе дома № 116. Спасайте автомобили!" – предупредил автор поста.

Вода перемешалась со снегом, что сделало проезд по участку далеко не самой легкой задачей. Автомобилям без полного привода лучше заранее выбрать маршрут объезда.

Отметим, что это уже второй порыв на участке с начала 2020 года. Так, повреждение водопровода диаметром 25 см рядом со зданием № 118 на улице Малахова случилось 13 января. Территорию двора подтопило водой, из-за чего движение транспорта по улице ограничили.