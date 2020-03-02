Самое время выгодно купить жилье: "Сибсоцбанк" снизил ставки по ипотечным кредитам

"Сибсоцбанк" снизил ставки по ипотечным продуктам. На первичном рынке ставка составляет от 8,4%, на вторичном – от 8,7%.

"Банк располагает широкой линейкой программ. В ипотеку можно купить жилье на вторичном рынке, в новостройках, недвижимость на этапе строительства и др. Кроме того, заметен повышенный интерес клиентов к программам рефинансирования ипотеки, взятой ранее в других кредитных организациях", – отметила начальник отдела ипотечного кредитования "Сибсоцбанк" ООО Елена Дорохина.

Также здесь можно рефинансировать ипотеку из других банков по ставке от 8,3% годовых. Сумма кредита – от 500 тысяч рублей (максимальная сумма кредита устанавливается с учетом платежеспособности заемщика и не может превышать 80% от стоимости приобретаемого жилья), срок кредитования – от 3 до 30 лет*.

"Сибсоцбанк" ООО является партнером банка ДОМ.РФ по выдаче ипотечных кредитов.

Подробная информация об условиях кредитования, требованиях к заемщикам и необходимых документах можно получить в офисах "Сибсоцбанка" ООО, по телефону 8 (3852) 37-02-46 или на сайте sibsoc.ru.

"Сибсоцбанк" ООО

г. Барнаул, пр. Ленина, 61а

Телефон: +7 (385-2) 37-02-01, тел/факс (385-2) 37-13-66

Сайт sibsoc.ru* Условия по программе "Перекредитование": Процентная ставка: от 8,3-9,8% в зависимости от первоначального взноса. Сумма от 500000 рублей, до 85% от стоимости, передаваемой в залог недвижимости. Страхование: Обязательным является имущественное страхование (страхование рисков, связанных с утратой (гибелью) или повреждением приобретаемого недвижимого имущества). По желанию заемщика может быть произведено личное страхование и страхование от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость. При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка по ипотечному кредиту повышается на 0,7%. При отсутствии страхования от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость процентная ставка по ипотечному кредиту не меняется.

Условия по программе "Приобретение готового жилья": Процентная ставка: от 8,7-10,2% в зависимости от первоначального взноса. Сумма от 500000 рублей, до 85% от стоимости передаваемой в залог недвижимости. Страхование: Обязательным является имущественное страхование (страхование рисков, связанных с утратой (гибелью) или повреждением приобретаемого недвижимого имущества). По желанию заемщика может быть произведено личное страхование и страхование от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость. При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка по ипотечному кредиту повышается на 0,7%. При отсутствии страхования от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость процентная ставка по ипотечному кредиту не меняется.