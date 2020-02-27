За "сосулю" ответишь. В Алтайском крае ввели новые штрафы за неуборку снега и сосулек

Плохая уборка снега, наледи и сосульки на крыше нежилых задний в Алтайском крае теперь будут наказываться штрафом. Получать "административку" будут и частные лица за парковку на детских, спортивных площадках и площадках для выгула животных. Такие изменения в краевой закон приняли депутаты регионального парламента на сессии в четверг, 27 февраля, передает корреспондент портала amic.ru.

Депутаты внесли изменения в закон об административной ответственности. И теперь наказывать будут за:

несвоевременную очистку территорий общего пользования от наледи, обледенения;

невыполнение порядка уборки снега, наледи, обледенения, сосулек с кровель, пандусов зданий (кроме жилых домов, потому что это в законе давно прописано), строений и сооружений, а также перед входами в здания (кроме жилых домов), строения и сооружения;

складирование снега у водоразборных колонок;

размещение транспортных средств на газоне, детских и спортивных площадках, площадках для выгула животных;

нарушение порядка размещения, содержания и эксплуатации объектов праздничного оформления, их повреждение.

"Да, мест для парковки мало, но ставить машины или тракторы на детских площадках недопустимо. Что же касается очистки от снега или сосулек, то раньше для юридических лиц ответственность прописана не была", – пояснил глава правового комитета АКЗС Андрей Осипов.

Депутат от "Справедливой России" Людмила Суслова считает, что спрашивать за уборку снега или надели нужно не только с собственников магазинов, торговых центров и других нежилых помещений, но и с властей города.

"Начать муниципалитетам нужно с себя. При заваленных снегом улицах от уборки отдельно взятой территории ожидаемого результата просто не будет", – сказала она.

А вот какие за это будут штрафы: 500-3000 рублей – для граждан, 1000-10000 рублей – для должностных лиц, 5000-50000 рублей – для юридических лиц.

Эти изменения предложили депутаты Барнаульской гордумы. Работа над проектом шла почти год.