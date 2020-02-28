Врачи рассказали, как продлить жизнь на несколько лет

Ученые Бригамской женской больницы в Бостоне назвали новый способ жить дольше. Это постоянный контроль за кровяным давлением. Если за ним следить, то можно увеличить продолжительность жизни на три года, уверяют врачи.

В исследовании приняли участие девять тысяч человек старше 50 лет, у которых был высокий риск развития диабета. У добровольцев было высокое давление – от 130 до 180. Их разделили на две группы, в одной из которых врачи добивались уменьшения давления до 120, а в другой – до 140. Участники проходили антигипертензивную терапию для достижения целевых показателей и наблюдались в течение трех лет.

Специалисты выяснили, что если бы люди продолжали принимать такую терапию до конца своей жизни, то те, у кого была цель понизить давление до 120, могли бы добавить к продолжительности жизни от шести месяцев до трех лет. Это значение зависело от возраста человека: чем раньше участники начинали проходить терапию, тем дольше жили, сообщает EurekAlert!