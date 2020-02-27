На "зерновом Давосе" в Алтайском крае сообщили о рекордном экспорте сельхозпродукции

Зимняя зерновая конференция, авторитет которой высоко ценят за первый в новом аграрном году прогноз цен и урожая, продолжается в Белокурихе.

Коллективный прогноз ведущих специалистов делает эту встречу экспертов очень похожей на всемирный экономический форум в Швейцарии, поэтому конференцию в Белокурихе неофициально называют "зерновым Давосом", сообщают "Вести Алтай".

По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, объем экспорта продукции АПК в стоимостном выражении из России в 2020 году может увеличиться до 25,8 млрд долларов. Это станет новым рекордным показателем для страны, подчеркивает ТАСС.

Увеличение экспорта прогнозируется, в первую очередь, за счет растущих поставок в Китай, отметил Рылько.