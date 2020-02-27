На "зерновом Давосе" в Алтайском крае сообщили о рекордном экспорте сельхозпродукции

Зимняя зерновая конференция, авторитет которой высоко ценят за первый в новом аграрном году прогноз цен и урожая, продолжается в Белокурихе.
Коллективный прогноз ведущих специалистов делает эту встречу экспертов очень похожей на всемирный экономический форум в Швейцарии, поэтому конференцию в Белокурихе неофициально называют "зерновым Давосом", сообщают "Вести Алтай".
По словам генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, объем экспорта продукции АПК в стоимостном выражении из России в 2020 году может увеличиться до 25,8 млрд долларов. Это станет новым рекордным показателем для страны, подчеркивает ТАСС.
Увеличение экспорта прогнозируется, в первую очередь, за счет растущих поставок в Китай, отметил Рылько.
Комментарии
Рекорды, рекорды. А курей покормить нечем. Цены на корма выше, чем на продовольственное зерно. Дебилизм путинизма.
27.02.2020 16:55
Долгоносик
Рекорды, рекорды. А курей покормить нечем. Цены на корма выше, чем на продовольственное зерно. Дебилизм путинизма.
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Значит, надо кормить курей продовольственным зерном. Путинизм за здоровых кур. Потому что в корма хз что добавляют.