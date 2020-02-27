Пешеходы и дети: смертность от ДТП за год резко выросла в Алтайском крае

Смертность от ДТП в Алтайском крае по итогам 2019 года выросла на 6,3%. Всего на дорогах региона за год погибло 252 человека. В 2018-м этот показатель составлял 237 человек. Больше стали получать травмы пешеходы и дети. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев.

При этом за год в регионе в целом уменьшилось количество ДТП (2791 против 2901 в 2018-м). Травмы в авариях получили 3576 человек против 3716. По этим показателям за год произошло снижение на 3,8%.

"Несмотря на снижение, в крае таких ДТП еще много. Остается проблема аварийности с участием детей. На сегодняшний день каждый второй участник ДТП – ребенок. 10 из 12 находились в салоне автомобиля. В двух случаях дети погибли из-за того, что не были пристегнуты. Это произошло в Заринском и Романовском районах", – сказал Владислав Перцев.

Что касается пассажироперевозчиков, то за год количество ДТП по вине водителей снизилось на 21%. Причина же всех аварий – низкая дисциплина водителей. Всего в 2019 году было выявлено 11525 нарушений правил движения водителями автобуса. 13 водителей управляли автобусами в состоянии алкогольного опьянения.

В общей же сложности водители в Алтайском крае за год нарушили правила 937 тысяч раз и заплатили штрафы на общую сумму 218 миллионов, которые пойдут на ремонт дорог.

На данный момент Барнаул находится на 31-м месте по концентрации ДТП. Как пояснил Владислав Перцев, в этом году с очагами аварийности намерены бороться с помощью установки дополнительных комплексов фото- и видеофиксации. Шесть появится в Барнауле, еще по одному – в Новоалтайске, Бийске и Рубцовске.

Отметим, что задача Алтайского края – к концу 2024 года снизить аварийность на дорогах до четырех человек на 100 тысяч. Такую задачу регионам поставил президент.

252 человека – это крупный самолет Boeing 737 или небольшое село в Алтайском крае. За год в России в авиакатастрофах погибло в несколько раз меньше человек, чем на алтайских дорогах.

В январе 2020 года, по статистике ГИБДД, в крае произошло 171 ДТП, в которых погибло 12 человек.