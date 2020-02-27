Ждал 15 лет. Панайотов представит Россию на Евровидении

Певец Александр Панайотов станет представителем России на Евровидении-2020. Как сообщает журнал StarHit, соответствующее решение приняли на Первом канале и ВГТРК. В числе претендентов, помимо Панайотова, ранее называли Little Big, Полину Гагарину, Юлию Зиверт и Димаша Кудайбергена.

Слухи о кандидатуре Панайотова стали появляться еще в прошлом году. Тогда об участии исполнителя заговорил Григорий Лепс. Как утверждает издание, он сыграл не последнюю роль в выборе артиста.

Примечательно, что представить Россию на Евровидении Панайотов мечтает уже 15 лет. Впервые он принял участие в отборе в 2005 году. Несколько лет он входил в число главных претендентов, но в результате выбирали других. В 2008-м его всего на несколько баллов обогнал Дима Билан, а в 2017-м – Юлия Самойлова.