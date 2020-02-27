Ждал 15 лет. Панайотов представит Россию на Евровидении

Певец Александр Панайотов станет представителем России на Евровидении-2020. Как сообщает журнал StarHit, соответствующее решение приняли на Первом канале и ВГТРК. В числе претендентов, помимо Панайотова, ранее называли Little Big, Полину Гагарину, Юлию Зиверт и Димаша Кудайбергена.
Слухи о кандидатуре Панайотова стали появляться еще в прошлом году. Тогда об участии исполнителя заговорил Григорий Лепс. Как утверждает издание, он сыграл не последнюю роль в выборе артиста.
Примечательно, что представить Россию на Евровидении Панайотов мечтает уже 15 лет. Впервые он принял участие в отборе в 2005 году. Несколько лет он входил в число главных претендентов, но в результате выбирали других. В 2008-м его всего на несколько баллов обогнал Дима Билан, а в 2017-м – Юлия Самойлова.
Комментарии
Отличный выбор! Отличный певец!
Приходько, и Самойлова - пока худшие выступления России...
Но победит опять полноприводный папуас из ЕС
Похож на Кончиту Вурст, так что вполне соответствует по всем параметрам.
Кто эти люди?
Что происходит?
Не надо наговаривать Талантливый парень! Голос потрясающий!!!