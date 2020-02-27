Физики, математики и программисты: в Барнауле пройдет финал олимпиады "Шаг в будущее"

Финал олимпиады Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана "Шаг в будущее" по математике, физике и программированию пройдет в Алтайском государственном техническом университете 29 февраля и 1 марта.

В финале примут участие более 60 школьников из Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей, которые победили в первом туре олимпиады.

Олимпиада по математике состоится 29 февраля с 13:00 в главном корпусе АлтГТУ, регистрация начнется с 12:00.

Олимпиада по физике и программированию пройдет 1 марта, также с 13:00, в главном корпусе, регистрация – с 12:00.

Итоги олимпиады объявят после 10 апреля.

Соревнование включено в Перечень олимпиад школьников на 2019/20 учебный год. Победители и призеры зачисляются в вузы без вступительных испытаний. Финалистам при поступлении в АлтГТУ начисляется за индивидуальные достижения 10 баллов.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте АлтГТУ.