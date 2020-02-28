Что можно и что нельзя есть в Великий пост. Инфографика

2 марта у верующих начнется Великий пост – самый строгий и продолжительный в Православной церкви. Продлится он 48 дней и завершится праздником Пасхи 19 апреля.
Постящимся приходится отказываться от мяса, молока и молочных продуктов, а также от яиц. И чтобы не нанести вред организму, лишив его важных витаминов и микроэлементов, нужно особенно внимательно отнестись к своему рациону. И стараться есть больше круп, которые помогут восполнить дефицит белка, и употреблять только качественное растительное масло.
В этом вам помогут растительные масла компании "АгроСевТорг", содержащие в себе витамины A, E, F, D, которые укрепляют иммунитет, восстанавливают жизненные силы и делают организм более выносливым. А помимо пользы такие масла придадут особый вкус пище в период Великого поста. Приобрести их можно в "Ремесленной Лавке" в ТЦ "Старый базар". Там же можно купить крупы: они по праву могут считаться полноценной, правильной, полезной и сбалансированной едой.
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Комментарии
а чё быбы попам не расказать почему правосланую пасху никак нельзя раньше еврейской праздновать?!?!?!
И как они отличают святую воду от простой, ну чтобы простой человек мог отличить и не спутать ненароком не пустить её в дело не по назначению совсем?
ну надо же, молоко нельзя, а мед можно. Пчелы не животные... А вот пшеница животное, раз белый хлеб нельзя, майонез наверняка майонезная ферма производит. Икра и рыба - явно с полей, где рожь растет. И таки белки в крупах - новое веяние диетологии, аднака
Если бы у этих православных от поста совесть появлялась, то можно с этим смериться, но как показывает практика, то наши православные высокопоставленные вельможи далеки от Божьих законов, нет у них любви к своим нищим рабам с чуть больше прожиточным минимум в 10800 рублей и маленькой зарплатой под 800 000 рублей президента. И как у этого православного еще язык поворачивается, плакаться своей зарплатой на весь мир?