Что можно и что нельзя есть в Великий пост. Инфографика

2 марта у верующих начнется Великий пост – самый строгий и продолжительный в Православной церкви. Продлится он 48 дней и завершится праздником Пасхи 19 апреля.

Постящимся приходится отказываться от мяса, молока и молочных продуктов, а также от яиц. И чтобы не нанести вред организму, лишив его важных витаминов и микроэлементов, нужно особенно внимательно отнестись к своему рациону. И стараться есть больше круп, которые помогут восполнить дефицит белка, и употреблять только качественное растительное масло.

В этом вам помогут растительные масла компании "АгроСевТорг", содержащие в себе витамины A, E, F, D, которые укрепляют иммунитет, восстанавливают жизненные силы и делают организм более выносливым. А помимо пользы такие масла придадут особый вкус пище в период Великого поста. Приобрести их можно в "Ремесленной Лавке" в ТЦ "Старый базар". Там же можно купить крупы: они по праву могут считаться полноценной, правильной, полезной и сбалансированной едой.

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