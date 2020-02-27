Полицейских обстреляли в Алтайском крае

Сотруднику полиции пришлось применять табельное оружие в Бийске. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Участковые выехали в один из домов наукограда, чтобы проверить местного жителя на причастность к правонарушению. Однако мужчина проявил агрессию и дважды выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в сторону стражей порядка.

Участковый предупредил нарушителя о намерении применить табельное оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух. Злоумышленник не отреагировал, после чего полицейский выстрелил в него. Мужчина получил ранение в область живота, ему оказали медицинскую помощь.

Установлено, что задержанный уже ранее был судим, а в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Барнауле на сотрудника полиции пытались напасть с ножом. Страж порядка применил боевой прием и выбил оружие из рук нападавшего.