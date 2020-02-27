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Полицейских обстреляли в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Участковому в ответ пришлось применять табельное оружие
Фото: Ghall.com.ua

Фото: Ghall.com.ua

Сотруднику полиции пришлось применять табельное оружие в Бийске. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Участковые выехали в один из домов наукограда, чтобы проверить местного жителя на причастность к правонарушению. Однако мужчина проявил агрессию и дважды выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в сторону стражей порядка.

Участковый предупредил нарушителя о намерении применить табельное оружие и произвел предупредительный выстрел в воздух. Злоумышленник не отреагировал, после чего полицейский выстрелил в него. Мужчина получил ранение в область живота, ему оказали медицинскую помощь.

Установлено, что задержанный уже ранее был судим, а в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Барнауле на сотрудника полиции пытались напасть с ножом. Страж порядка применил боевой прием и выбил оружие из рук нападавшего.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.02.2020 16:17
- гость -

Молодец участковый. Калаш надо брать надёжнее.

27.02.2020 16:19
- гость -

расплескалась синева, распоясалась

27.02.2020 17:13
- гость -

Стоило полицейским рисковать своей жизнью из-за этого правонарушителя? Хорошо, что всё хорошо закончилось.

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