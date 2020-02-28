Шаг навстречу моде: шесть обувных трендов, которые будем носить этой весной

Обувь – это предмет гардероба, который "собирает" образ. Даже самый продуманный "лук" не будет выглядеть законченным без подходящей пары обуви.

Обувь может стать акцентом в образе или, наоборот, подчеркнуть сдержанность и элегантность. Но главная тенденция современной моды – это комфорт и свобода самовыражения. Поэтому время отбросить консерватизм и включить фантазию. А основные тренды этого сезона, представленные в сети магазинов "Модный шаг", помогут вдохновиться.

Грубые ботинки

Однозначный "маст хэв", ставший уже классикой. Грубые "армейские" ботинки и ботинки а-ля Dr. Martens – не только самая практичная обувь для нашей весны, но и самая универсальная. Вписываются и в кэжуал, и в спорт-шик, и в милитари, но особенно стильно выглядят с платьями и юбками, снижая градус женственности и придавая образу характер. Можно выбрать в любом цвете, но черный – самый базовый. Высокая, тракторная подошва приветствуется.

Массивные кроссовки

Этот тренд также не сдает позиций. За счет своей массивной подошвы и объемной формы так называемые "агли-шуз", или "папины кроссовки", визуально делают их обладательницу более хрупкой. Так же как и ботинки, надеваем кроссовки с любыми вещами – с толстовками и худи, с джинсами и джоггерами, с платьями и юбками и даже с пиджаками и костюмами. В современных образах спортивные элементы и деловой стиль давно подружились.

Необычный каблук

Этот ультрамодный элемент обуви может стать ярким акцентом в деловых образах или дополнить вечерний наряд. Каблук может быть выгнутый, скошенный, треугольный, прозрачный, с яркой отделкой, в форме рюмки или напоминающий ножку дивана – чем интереснее, тем лучше. Но не забывайте, что необычная обувь в образе более чем самодостаточна и не требует дополнений в виде кричащих аксессуаров. Уместно будет подобрать элегантные вещи базовых форм и натуральных цветов.

Белая обувь

И не торопитесь осуждать этот тренд за непрактичность. За обувью из натуральной и экокожи довольно просто ухаживать, и она легко поддается чистке. Зато базовые сапоги, ботильоны или лоферы белого цвета не только выглядят небанально, но и значительно освежают и облегчают образ.

Широкое голенище

Сегодня сапоги, претендующие на звание актуальных, ни в коем случае не должны плотно обтягивать ногу. Такие сапоги еще называют сапоги-трубы, так как ширина голенища одинакова по всей длине, от щиколотки до верха. Некоторые дизайнеры также собирают голенище в гармошку, подчеркивая его внушительный объем. Кстати, одна из ультрамодных тенденций сезона – брюки, заправленные в широкие сапоги. Еще один повод обзавестись интересной новинкой.

Казаки

Еще один тренд, претендующий на звание классики. Острый мыс и скошенный каблук – вот что отличает классические ковбойские сапоги. Сегодня они могут быть представлены в разных модификациях: можно выбрать любую высоту каблука и голенища. Особенно интересно смотрятся казаки в анималистичных принтах.

Обувь – это важное вложение в гардероб. От комфорта ваших ног будет зависеть настроение, а от внешнего вида обуви – как будет выглядеть образ в целом. Большинство трендов – долгоиграющие, поэтому важно выбрать качественную пару обуви, которая прослужит не один сезон и при этом будет оставаться актуальной. За новой моделью на весну можно зайти в "Модный шаг". В отделе магазина в ТРЦ "Праздничный" не только широкий выбор новой коллекции "Весна 2020", но и большой ассортимент аксессуаров – сумок, палантинов. Кроме того, все отделы сети участвуют в программе лояльности от UDS Games.

Сеть обувных магазинов "Модный шаг"

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ул. Балтийская, 16, ТРЦ "Праздничный"

Тел.: 8-983-353-4997



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