Владимир Путин ответил на вопрос о двойнике

Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике. Глава государства сделал это в интервью в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Журналист Андрей Ванденко рассказал, что решил проверить популярные запросы на фамилию Путин. Оказалось, что пользователи Сети искали "Путин инстаграм", "Путин Зеленский", "Путин двойник доказательства". В этой связи Ванденко спросил, действительно ли у президента есть двойник. Глава государства ответил отрицательно.

Вместе с тем Путин признался, что такая идея возникала в начале нулевых.

"Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом", – сказал Путин.

Как уже сообщал amic.ru, в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Ванденко обсудил с главой государства 20 тем. Информагентство выпустит 20 серий беседы до конца марта.