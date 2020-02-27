Владимир Путин ответил на вопрос о двойнике

Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике. Глава государства сделал это в интервью в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
Журналист Андрей Ванденко рассказал, что решил проверить популярные запросы на фамилию Путин. Оказалось, что пользователи Сети искали "Путин инстаграм", "Путин Зеленский", "Путин двойник доказательства". В этой связи Ванденко спросил, действительно ли у президента есть двойник. Глава государства ответил отрицательно.
Вместе с тем Путин признался, что такая идея возникала в начале нулевых.
"Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом", – сказал Путин.
Как уже сообщал amic.ru, в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Ванденко обсудил с главой государства 20 тем. Информагентство выпустит 20 серий беседы до конца марта.
Комментарии
двойники,тройники,удлинители, ГДЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ?
А.Невзоров: "Говорящий правду чекист - это всё равно что мяукающий крокодил".
Ага, нет. Стоит только посмотреть его новогоднее поздравление и сравнить. Даже в малом врет.
Двойник путина заверил, что никогда не использует двойников
Зачем деду двойник, если есть ФСО, бронированные стёкла, лоб накаченный ботоксом и плащ на кевларовой подкладке?
"Чем больше сдадим - тем лучше". (с) Джентльмены удачи
Про пенсионный возраст он тоже говорил, и про транспортный налог и про платон... Верить путину - себя не уважать!
У сталина был двойник - Газават ( Феликс) Гаджиевич Дадаев
Я тоже набрал в гугле "путин"...
Выдало ещё "путин рост" и "путин удмурт"
Что про рост постеснялся спросить?