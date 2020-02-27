Семья выиграла в лотерею 500 млн рублей, но им "ни копейки не дали"

Супруги Николай и Оксана Мирошниченко выиграли 500 миллионов рублей в новогоднем тираже "Русского лото", но выигрыш так и не получили, сообщает портал e1.ru.

Журналисты связались с семьей, чтобы узнать, как живется новым мультимиллионерам, но выяснилось, что богаче Мирошниченко после выигрыша стали только "на бумаге".

"Да нам еще ни копейки не дали! Позвоните организаторам лотереи и спросите — почему? Они должны в течение пяти лет выплатить деньги, — рассказала Оксана Мирошниченко. - Сказали, что будут выплачивать. Но у нас лично ничего не изменилось, ничего не знаем. У нас договор в течение пяти лет. Мы просто работаем и ждем".

Выигранные деньги супруги планируют потратить на погашение ипотеки, помощь родственникам, благотворительность и на отдых за пределами страны.

Увольняться с работы или переезжать в другой город никто из семьи не собирается. Мирошниченко еще не успели свыкнуться с мыслью, что они теперь мультимиллионеры. Тем более, что денег у них до сих пор не прибавилось.

Отметим, что жители Алтайского края также неоднократно выигрывали крупные суммы. В январе барнаульский менеджер по продажам Геннадий Тарасов стал одним из 99 россиян, которые выиграли по миллиону рублей.

В октябре 2019 года жительница Барнаула Людмила Корыткина выиграла один миллион рублей в государственной лотерее "Русское лото". В 2016 году барнаулец, не пожелавший назвать свое имя, выиграл 8,7 миллиона рублей. А в 2018 году еще один житель краевой столицы смог выиграть 232 млн рублей.