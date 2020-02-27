Бийчанина хотят отправить в психбольницу за рассылку сообщений о минировании

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Бийска, который в течение нескольких месяцев через интернет рассылал заведомо ложные сообщения о готовящихся актах терроризма.

Как сообщают в прокуратуре Алтайского края, с января по апрель 2019 года мужчина отправлял на электронную почту организаций и учреждений Бийска сообщения о якобы заложенных бомбах. От действий злоумышленника страдали в том числе детские сады, школы, больницы и торговые центры.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину полностью. Прокуратура требует отправить мужчину на принудительное лечение в психиатрический стационар.