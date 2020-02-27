ГИБДД Барнаула призывает водителей пересесть на общественный транспорт

ГИБДД Барнаула обратилась к водителям краевой столицы с просьбой соблюдать осторожность в условиях непогоды. Автолюбителям рекомендуют отказаться от поездок на машинах, а для передвижения по городу воспользоваться услугами общественного транспорта.
"В связи с ухудшением метеоусловий (осадки в виде снега, порывистый ветер, метель) возможны гололедные явления на некоторых участках дорог и ограничение видимости, – гласит текст обращения. – Не исключено увеличение ДТП, поэтому Госавтоинспекция обращается к водителям и пешеходам быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения".
Водителям напоминают, что на скользкой дороге не следует резко перестраиваться, тормозить и совершать прочие маневры, не убедившись в их безопасности.
Также автомобилистов просят соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать обгонов и проявлять должное внимание, проезжая в зоне пешеходных переходов.
В условиях плохой видимости следует включать противотуманные фары и снижать скорость до минимальной, чтобы успеть среагировать на изменение дорожной обстановки.
Напомним, в регионе на 27 февраля и ночь 28 февраля передано предупреждение о сложных метеорологических условиях.
Комментарии
Ага, сразу....как только он появится в городе.
Еще бы в него втиснуться.
на такси чтоли?
ГИБДДшники тоже на общественный транспорт пересядут?
как только вся администрация пересядет на общественный транспорт и в час пик поймут что его просто нет!!! вот тогда и я готов!!!