Как подготовить дошколят к первому классу, а школьников – к успешной сдаче экзаменов

Впереди не только прекрасная весенняя пора, но и серьезные события. Для школьников – это самая длинная и утомительная третья четверть, а для дошкольников – начало подготовки к первому классу. Здесь важно помнить, что ваш ребенок может многое, если правильно организовать его обучение.
Скорочтение и устный счет
Тренинги школы скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина помогут успешно закончить третью четверть, с легкостью подойти к окончанию учебного года, а также всего за пару месяцев подготовить дошкольника к новому серьезному этапу в жизни – школе.
Школа скорочтения приглашает на занятия детей от 4 до 17 лет.
Направлений, по которым здесь осуществляется развитие детей, более пяти:
- чтение (научим ребенка не только быстро читать, но и эффективно воспринимать информацию);
- устный счет (объясним смысл арифметических действий, ускорим счет в уме, выучим таблицу умножения);
- красивый почерк (научим красиво и быстро писать);
- память (научим удерживать информацию в долговременной памяти, готовиться к публичным выступлениям за 15 минут);
- логическое мышление (научим грамотно рассуждать, приводить аргументы, делать выводы).
После занятий в школе скорочтения дети в разы увеличивают не только скорость чтения, но уровень понимания того, что прочли. Например, Богдан до прихода на занятия читал со скоростью 84 слова в минуту и усваивал из прочитанного 80%, а после окончания курса его скорость выросла до 302 слов в минуту, а понимание – до 100%. А Назар до курса читал со скоростью 83 сл./мин. и понимал 40% прочитанного. После занятий скорость его чтения увеличилась до 295 сл./мин, а понимание – до 100%.
Диагностика уровня развития
Каждый ребенок проходит обязательное предварительное тестирование, где педагог-тренер определяет уровень развития ребенка, выявляет слабые и сильные стороны и подбирает наиболее актуальный курс/курсы. Самое главное при формировании групп – это не возраст детей, а наличие тех или иных качеств, навыков, а также особенности развития психических процессов.
Такой дифференцированный подход на этапе диагностики, а также малая численность учеников в группе, от двух до пяти человек, позволяет достигать отличных результатов всего за 10-12 занятий.
Удобное расписание занятий
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина работает с 9:00 до 20:00. Каждая группа деток формируется под определенные запросы родителей, чтобы они успевали приводить и забирать малышей. Для школьников также составляется расписание, чтобы можно было совмещать учебу и дополнительное образование.
Весенние интенсивы
Большой популярностью в школе скорочтения пользуются интенсивные занятия во время каникул. Очередной интенсив по курсу "Чтение словами" для детей 7-9 лет и "Скорочтение" для школьников 9-17 лет пройдет с 21 по 29 марта.
Чему научится ребенок за девять занятий:
- увеличится скорость чтения и усвоение информации более чем в 2 раза;
- улучшится внимание и память;
- появится больше свободного времени, т.к. скорочтение позволяет уменьшить время на выполнение домашних заданий;
- появится умение структурировать и выделять главное.
Запись на собеседование по тел. 57-16-06 или на сайте. Актуальная информация в аккаунте школы в "Инстаграм".
Школа скорочтения и развития памяти для детей по методике Шамиля Ахмадуллина
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80в, 3 этаж
тел. 57-16-06
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