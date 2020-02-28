Психические болезни – главная причина освобождения от армии в Алтайском крае

30% всех 17-летних жителей Алтайского края, которые получают полное освобождение от службы в армии или частичную годность, страдают психическими расстройствами. Среди 18-летних этот показатель на уровне 23%. Полностью годными для службы признают только половину молодых людей призывного возраста. И с каждым годом ситуация только ухудшается. Такие данные за 2019 год на сессии краевого парламента в четверг, 27 февраля, привел военный комиссар Алтайского края Сергей Катрашенко.

Годен – не годен

"Годность уменьшается, к сожалению. При первоначальной постановке граждан (после исполнения 17 лет, – прим. авт.) на воинский учет в 2019 году степень годности граждан составила 71,8%. Это ниже, чем в 2018 году, на 1,7%", – сказал Катрашенко.

Основная причина – психические расстройства. Ими страдают 30% потенциальных призывников. На втором месте – болезни органов дыхания. Также врачи диагностируют у мужчин призывного возраста болезни нервной системы (9,1%). Еще 7,2% юношей имеют проблемы с глазами.

Среди 17-летних жителей региона, кто первоначально встал на учет в 2019 году:

По тем, кому уже исполнилось 18 лет и встает вопрос призыва в армию, статистика еще хуже: в 2019 году полностью годных было всего 44,9%, ограниченно годных – 28,8%, освобожденных совсем или временно – более 26%. Из них 23% страдают психическими расстройствами.

По данным на февраль 2020 года в Алтайском крае:

12821 – подлежит первоначальной постановке на воинский учет (17-летние);

6710 – состоят на воинском учете;

560 – не поставлены на учет (уехали учиться в другой регион, выпускники детдомов, уклонисты и местожительство которых неизвестно).

Регион сам виноват

Сергей Катрашенко в снижении годности и роста заболеваемости винит лечебно-оздоровительную систему.

"Низкая годность к военной службе связана с недостатками в проведении диспансерных осмотров юношей и низкой диагностикой имеющихся заболеваний, которые в будущем при отсутствии квалифицированного лечения приводят к негодности юношей к военной службе при призыве", – добавил он.

А еще он посетовал на то, что в России никак не примут закон о необходимости являться в военкомат даже без получения повестки.

"Во время осеннего призыва мы не смогли вручить повестки почти 1000 призывникам, которых на тот момент не было по месту проживания, а родители отказываются помогать. Я бы очень желал, чтобы граждане уже на следующий день после празднования 18-летия добровольно приходили в военкомат", – сказал он.

Призыв на военную службу проходит два раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Депутатов – на военные сборы

Итоги года Сергей Катрашенко, напомним, подводил на сессии краевых депутатов. Народные избранники затеяли дискуссию по этому вопросу. А также о том, что федеральный закон против уклонистов все же надо принимать, что за здоровьем подростков должны лучше следить. И о том, что "годность" снижается еще и за счет негативного имиджа армии.

"Дедовщина, убийства, эта история год назад в Забайкальском крае, где солдат расстрелял сослуживцев, там были ребята из Алтайского края. Сейчас многие сравнивают условия в армии с условиями на зоне. А что вы делаете, чтобы исправить эту ситуацию?" – риторически спросила военкома член фракции ЛДПР Евгения Боровикова.

Справедливоросс Василий Железовский – сторонник службы. Армию прошел он, армию прошли его дети. Депутат, тоже риторически, попросил организовать полевые сборы для коллег из краевого Заксобрания, "чтобы те, кто не служил, почувствовали на себе, что такое служба".

За последние четыре года из Алтайского края было призвано и отправлено в войска 20337 человек, 59 человек направлены на альтернативную службу.