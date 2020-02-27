Ольга Бузова показала ролевые игры с бойфрендом

34-летняя Ольга Бузова продолжает снимать юмористические "вайны" вместе со своим избранником – блогером Давидом Манукяном. Недавнее видео Ольги в ее "Инстаграме" рассказывает короткую историю о ролевых играх.
По сценарию певица соблазняет парня, предлагая поиграть в плохого полицейского. Манукян сразу соглашается.
Бузова врывается в комнату в костюме стража порядка и вместо эротической игры предлагает отправиться в отделение.
"Ожидание – реальность... Не, ну а че?" – подписала публикацию певица.
Подписчики оценили чувство юмора пары. Самые внимательные комментаторы отметили, что майка Бузовой просвечивает грудь.
Комментарии
Поклонники таланта могут помедитировать.