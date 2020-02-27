Обыски прошли в одной из райбольниц Алтайского края

Правоохранительные органы 26 февраля провели обыски в Алтайской центральной районной больнице, сообщает "Банкфакс".
Исполняющая обязанности главврача медучреждения Людмила Азанова подтвердила, что силовики пришли в ЦРБ и изъяли из бухгалтерии документы за 2015 год.
При этом руководитель призналась, что не имеет представления, какое именно ведомство проводило обыски. По ее словам, люди в форме просто "ткнули корочками в лицо" и направились к бухгалтерам.
Причины проведения обыска правоохранители не назвали, уточнила Азанова. Кто именно руководил больницей в 2015 году, она вспомнить не смогла – руководители менялись часто.
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю комментировать сведения об изъятии документов не стали, попросив направить письменный запрос информации.
Комментарии
Что значит вспомнить не всмогла?! Это не 1995 год был а 2015.Врет и не краснеет.