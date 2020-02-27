Обыски прошли в одной из райбольниц Алтайского края

Правоохранительные органы 26 февраля провели обыски в Алтайской центральной районной больнице, сообщает "Банкфакс".

Исполняющая обязанности главврача медучреждения Людмила Азанова подтвердила, что силовики пришли в ЦРБ и изъяли из бухгалтерии документы за 2015 год.

При этом руководитель призналась, что не имеет представления, какое именно ведомство проводило обыски. По ее словам, люди в форме просто "ткнули корочками в лицо" и направились к бухгалтерам.

Причины проведения обыска правоохранители не назвали, уточнила Азанова. Кто именно руководил больницей в 2015 году, она вспомнить не смогла – руководители менялись часто.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю комментировать сведения об изъятии документов не стали, попросив направить письменный запрос информации.