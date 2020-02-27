Единороссы поддержат закон о "народном" бюджетировании

"Единая Россия" рассмотрит возможность принятия в Алтайском крае закона о "народном" бюджетировании, который даст населению право самим выбирать на что будут потрачены средства местного бюджета.

Закон предполагает, что жители городов и районов смогут принять участие в обсуждении на что потратить деньги казны. На федеральном уровне эту идею предложили единороссы – зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак, сенатор Олег Мельниченко и депутат Госдумы Сергей Неверов.

Глава алтайских единороссов, председатель краевого парламента Александр Романенко предложил принять и краевой закон после изменения закона на уровне страны. Тем более что на Алтае уже богатый опыт реализации местных инициатив на средства бюджета. За последние три года по предложению жителей края было реализовано 435 проектов на общую сумму более 540 млн рублей. Это уличное освещение, детские и спортивные площадки и другие направления.

Кстати, в 2020 году по инициативе фракции ЕР в АКЗС в бюджете края увеличили сумму со 100 до 250 млн рублей.