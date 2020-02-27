В Барнауле устраняют последствия порыва водопровода на Малахова

Специалисты ликвидируют повреждение водопровода диаметром 30 см в районе дома № 116 на улице Малахова в Барнауле, сообщает пресс-служба мэрии.

На месте ЧП начали проводить ремонтные работы. В них задействованы работники Барнаульского водоканала, "Автодорстроя" и двух управляющих компаний. Завершение работ запланировано на утро 28 февраля.

Движение транспорта по автодороге временно ограничено. Его планируют восстановить после полного устранения последствий коммунальной аварии.

На это время ограничено водоснабжение в двух многоквартирных домах (ул. Малахова,116 и ул. 50 лет СССР, 13). Для населения организовали подвоз воды.

Заявки можно оставлять по телефонам 28-22-00 (Барнаульский водоканал), 47-51-83 (диспетчер администрации Индустриального района).