"Чрезмерно много": глава ГИБДД поддержал идею сокращать количество зебр в Барнауле

Пешеходных переходов в Барнауле может стать меньше. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев поддержал идею министра транспорта региона Александра Дементьева сократить количество небезопасных зебр в краевой столице. Сейчас их в городе около 1500. По словам Перцева, в Барнауле растет количество наездов на пешеходов. Многие зебры не соответствуют нормативным требованиям. Как пояснили в ГИБДД, в Барнауле насчитали 31 место концентрации ДТП.
"Как говорил министр транспорта, необходимо привести в соответствие все пешеходные переходы в Барнауле. Есть такие участки, где их чрезмерно много. Бывает, что между ними меньше 200 метров. Поэтому сначала нужно сократить их до нормативного показателя, а потом уже привести в порядок и сделать безопасными", – сказал Владислав Перцев.
Начальник ГИБДД добавил, что на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко направлено обращение с просьбой выделения дополнительных денег из бюджета на борьбу с аварийностью на дорогах. Одна из мер, которую хотят применить сотрудники ГИБДД, – совмещение искусственной дорожной неровности с пешеходными переходами. В Бийске планируют освещать переходы специальными пластиковыми столбами. Тогда ночью пешехода будет видно на большом расстоянии. В этом году несколько таких установок сначала появится в наукограде, а потом и в Барнауле.
Перцев пояснил, что на некоторых улицах города строят "островки безопасности", но заужать дороги в Барнауле для безопасности, как во многих городах Европы, не планируют. Наоборот, в некоторых частях столицы региона планируют расширить участки дорог для удобства автомобилистов.
Ранее идея алтайского Минтранса о сокращении количества зебр не понравилась известному блогеру-урбанисту Илье Варламову.
Дементьев заявил, что пешеходные переходы являются "конфликтными зонами" и их нужно делать надежнее, при этом уменьшая количество.
"Эта мера просто будет стимулировать людей нарушать правила, рискуя своей жизнью. Ничего общего с безопасностью она не имеет", – прокомментировал заявление чиновника Варламов.
Блогер привел в пример несколько крупных городов, в которых пешеходные переходы установлены гораздо чаще, чем в Барнауле. Например, улица Реомюр в Париже, где на 170 метров приходится шесть пешеходных переходов.
Позже Дементьев ответил блогеру, что уважает его мнение, но сравнивать Барнаул и столицу Франции, по его мнению, не совсем корректно.
Комментарии
Попова А петрова светофор
Надо не сокращать пешеходные переходы, а делать их регулируемыми, как требует стандарт.
Ну все. Ждем мясного и аборигешу с гневными петициями.
Яд копят, скоро подбегут с петициями, ага.
Спят оне...
ну так разбуди
сократить количество небезопасных зебр в краевой столице
Лучше сделайте безопасные подземные переходы!
Разбудил, и что, месный в "мясной" за копытами на холодец метнулся.
А гешка, сказал, пока не примет ваунную и чашечку кофа-ни,ни.
Лучше сделайте безопасные подземные переходы!
Эх друх. Экскаваторов то не хватает.
Кто копать то будет,месный с аборигеном или сам?
не буди лохо, пока оно тихо
Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев а также министр транспорта региона Александр Дементьев, просто не соответствуют занимаемым должностям. Таких деятелей надо гнать. Дело тут не Варламове, он ничего нового не рассказывает, дело в чудовищной некомпетентности российских чиновников.
Ещё больше удручает что инициативы подобных деятелей получают поддержку снизу. Вам что, мало трупов на дорогах?! Хорошо, будет ещё больше, устанете цветочки, веночки по столбам вешать да могильные памятники вдоль дорог ставить.
так разбуди
не буди
Вы уж там как то проголосуйте что ли...))
не буди лохо, пока оно тихо
а поржать?
О! Гешаня, что воду отключили?
народ ленив- под землю спускаться/подыматься, вон на Павлике каждый день чоканутые через все полосы несутся
На перекрестках проспекта Ленина с аллеей до сих пор зебр нет, некоторые пешики могут себе позволить от Октябрьской до Старого базара променад по аллее, расталкивая автомобили
которую хотят применить сотрудники ГИБДД, – совмещение искусственной дорожной неровности с пешеходными переходами.
это глупость. скорость нужно снижать до перехода, а не на нем... поэтому лежачих полицейских надо размещать за 10-15 метров иди даже более перед пешеходными переходами.
28.02.2020 08:58
- гость -
Вот как раз на алее то можно копать не перекопать, или там плитку положили всё!
а поржать?
угу,тебе какого попкорна?
во первых на переходе должен быть обзор как му пешехода,так и у водителя. а во вторых-одна камера-это пять(5!) светофоров!
Надо сократить чиновников.
Никакой иной мотивировки, кроме небезопасности переходов, не соответствующих нормативам, нет. Почему просто не привести их в соответствие с требованиями? Это слишком сложно?
На авто проехать лишних 200-300 метров не проблема, а пешком? Это мне, к примеру, надо топать 200 метров к переходу, а потом ещё столько же обратно? Этак полжизни, оставшейся мне, уйдёт на хотелки ГИББДшника. Будут пешеходы перескакивать в неположенном месте, а значит, увеличится число наездов с самыми разными исходами. Перцев отвечает за безопасность на дорогах или не хочет отвечать?
Нада сделать езду по городу платной с 7:00 До 10:00 и с 16:00 До 19:00 по рабочим дням за 5000 в день и штраф за неуплату в 50000 и вопрос про ПП сразу отпадёт.
28.02.2020 09:11
- гость -
Особенно как сейчас на улице, не то что идти трудно, вообще стоять сложно изза того, что очень скользко всё во льду.
28.02.2020 08:58
- гость -
Чокнутые, тупые и ленивы это те кто считает в 2020 году, что внеуличные переходы (подземные и назеные) и автобаны в черте города, это нормально.
Ни у кого из комментаторов детей нет что ли? Или вы возите их с утра до вечера? Ведь они первые пострадают.
Переходы должны быть космические, а не комические.
Вот влетел на искусственно неровный переход и сразу в космос.
А вообще лучше всего ничего не делать перед переходами, тогда они обрастут естественными углублениями.
Этак полжизни, оставшейся мне, уйдёт
не переломишься, ты тут полжизни пишешь сидишь и ничего
28.02.2020 09:17
месный
мясной, выйди на улицу. открой там глаза.
мясный, че купил?
жили же как то и дети и не дети и стар и млад когда было мало переходов и светофоров и камер, статистика с каждым годом хуже, не из за количества переходов
Тут все понятно)
Месный - пешеход, он всегда тошнит за их право передвигаться по дорогам Барнаула как бараноиды - ну, где им вздумается.
А Боря-Геша мнит себя великим урбанистом-уринистом.
С их мнением все понятно. Как и с Варламовым, который на серьёзных щщах сравнивает авеню Реомюр в самом туристическом городе мира и проспект Ленина в Барнео)
Но и товарищ ПерцОв крайне не прав. Сложившиеся к этому моменту ПП в городе, в целом оформлены и «намолены»)
Я против сокращения количества ПП в Барнауле.
Наоборот, считаю, что город для горожан, и некоторые опасные с точки зрения безопасности нерегулируемые переходы сделать регулируемыми.
о людях, которые ему из своих налогов зарплату платят, не думает... Это мне, молодому 50-тилетнему парню лишние 200-400 метров лишь на пользу, а бабушке какой-нибудь? Или детям, которые имеют обыкновение везде опаздывать, это довольно-таки тяжёлая дистанция!
а бабкушки спешат на тот свет, пусть бегают сколько хотят на "здоровье"
Зачем их убирать? поставьте светофор перед каждым, и дело в шляпе, вы же так решаете проблемы... а потом город в 10-бальных пробках стоит каждый день!
28.02.2020 09:27
- гость -
Жили, живем и будем жить с такими чиновниками. По 20000 трупов в год, нормально да? Причем в эту статистику не входя те кто умер уже в больнице после ДТП.
28.02.2020 09:31
Митенька ржевский
Ну, давайте, объясните мне тупому, зачем на Юрина в районе ПУ-35 2 перехода на расстоянии 70 метров?
Поправилам пешеходными переходами должны быть оснащены каждый перекресток, кто виноват что строят кто как хочет. А кому из виздунов ненравятся пешеходные переходы "летайте самолетами аэрофлота".
28.02.2020 09:47
-гость-
"летайте самолетами аэрофлота".
Угу!
А пешеходам не смотрящим при переходе по сторонам-
"Храните деньги в сберегательной кассе"- на помин души.
сидите дома, шарятся по городу и возмущаются
28.02.2020 09:44
- гость -
Потому что там больницы, училища, магазины и прочие объекты социально бытового обслуживания.
странно
сбивают на пешеходных переходах, чтобы не сбивали надо их убрать?
а как дорогу переходить? летать чтоли?
или ходить с красным флажком и в жилете круглосуточно, обозначая свои передвижения?
повышать культуру водителей не пробовали?
как только в ОАЭ вы ставите ногу на поребрик, все бьют по тормозам
пропускают
никакой зебры не надо
Ура! Ура! Ура!
ходить до перехода полезно.
и вводить обязательное обучение пешеходов правилам перехода дорожной части.Один тут заявил,что знак уступи дорогу при выезде из Ленты на Власихинскую,явно указывает,что нужно уступать дорогу всем,в том числе и пешеходам.Пофигу,что нет пешеходного перехода,он намного раньше стоит,но он решил просто спрыгнуть перед авто и перейти дорогу.Пофигу,что на улице гололед и дорога,он так видит свой маршрут..А велосипедисты оттаяли ,а правила все забыли..Как ехал по тротуару,так и выезжает на пешеходник.Почему никто ими не занимается?
как только в ОАЭ
ооо, замахнулись, ну можете туда переехать и стоять с ногой на дороге
Пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте реже сбивают, чем пешеходов, которые переходят по зебре. Пусть убирают пешеходные переходы
28.02.2020 09:17
АБОРИГЕН
А ты не думаешь, что общая "скорость жизни" увеличивается, а скорость перемещения по городу - падает? Думаешь, просто так что ли люди жоповозки покупают? Куча профессий сейчас требует быстрого перемещения по городу.
Из Л.Кэррола: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!".
Ты о каких автобанах, чудо подзаборное? На спидометре средняя скорость зимой 15-17км/ч, летом 20-25! Для таких же как ты, по магазинам продукты развозят и закладывают в цену накладные расходы на повышенный расход топлива.
Уже не осталось ни одного участка дороги, где можно разогнаться до 60км/ч. Или пешеходный переход или камера или просто знак 40.
Бабульки и дедульки привыкли с малолетства скакать через дорогу где вздумается, в среднем возрасте, так же, переходили где поближе. А теперь, в 50-55 лет только с палочкой, и со скоростью 0-целых-хрен-десятых км/ч.
Надо приучать организм и ноги в частности к длительным прогулкам, тогда и 200 и 500 метров до перехода проблемой не будут. Смотрю на таких же как я 40-ка летних, с одышкой, шаркающих ногами и жалко и пристрелить хочется. А для меня не проблема с рюкзаком в 6-7кг и "тяжелых" берцах за минуту добежать до своего 10-го этажа. Тем более, пройти лишние 200-500метров по тротуару.
А детей надо приучать переходить там, где положено и КАК требует инстинкт самосохранения вкупе со светофором и знаками приоритета.
Так что, нефиг тут вопить, что поднимется уровень травматизма и "выпиливания" пешеходов. Он и поднимается только потому, что переходов становится больше и тупоходы с уверенностью регбиста прут напролом. И никакие соблюдения норм к этим переходам эту ситуацию не изменят. А наоборот, сокращение переходов заставит думать пешехода о собственной безопасности. А если и не заставит, то сиди дома и очкуй, а дороги оставь автолюбителям.
а давайте вообще запретим пешеходам переходить проезжую часть, может под колеса попадать перестанут
Нет, ну а транспортные пробки мешают жителям придорожных домов нормально дышать, особенно зимой.
Просто нужна другая организация движения на которую почему нет денег. Видимо общество в целом их ещё не заработало?
которые переходят дорогу в неположенном месте реже сбивают, чем пешеходов, которые переходят по зебре
Так это потому что они здесь очкуют и смотрят.
А на зебре в наушниках и в колпаке нехрен смотреть,
они же гордые, и ГЛАВНЫЕ и живые......пока.
А я за оптимизацию переходов. На молодежке, если с красноармейского повернуть, сначала пропускаешь пешиков на световоре, потом переход у новэкса и светофор через 10 метров. Зачем там переход? Все лезут на него, не доходя до светофора, машины стоят. Но ведь они при этом заведены, а в центре и так дышать нечем. А выйди из центра, иной раз полкилометра идти надо, да еще в сугроб упрешься.
У нас многоэтажная уплотнительная застройка. Самый лучший вариант - это подземные переходы. Во-первых, это безопасно для пешеходов, водитель уже не собьёт человека, который переходит дорогу. Во-вторых, это удобно для самих автомобилистов. За лишних 5 секунд горения красного для водителей образуется пробка - яркое тому доказательство - перекрёсток Советской Армии и Павловского тракта.