"Чрезмерно много": глава ГИБДД поддержал идею сокращать количество зебр в Барнауле

Пешеходных переходов в Барнауле может стать меньше. Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю Владислав Перцев поддержал идею министра транспорта региона Александра Дементьева сократить количество небезопасных зебр в краевой столице. Сейчас их в городе около 1500. По словам Перцева, в Барнауле растет количество наездов на пешеходов. Многие зебры не соответствуют нормативным требованиям. Как пояснили в ГИБДД, в Барнауле насчитали 31 место концентрации ДТП.

"Как говорил министр транспорта, необходимо привести в соответствие все пешеходные переходы в Барнауле. Есть такие участки, где их чрезмерно много. Бывает, что между ними меньше 200 метров. Поэтому сначала нужно сократить их до нормативного показателя, а потом уже привести в порядок и сделать безопасными", – сказал Владислав Перцев.

Начальник ГИБДД добавил, что на имя губернатора Алтайского края Виктора Томенко направлено обращение с просьбой выделения дополнительных денег из бюджета на борьбу с аварийностью на дорогах. Одна из мер, которую хотят применить сотрудники ГИБДД, – совмещение искусственной дорожной неровности с пешеходными переходами. В Бийске планируют освещать переходы специальными пластиковыми столбами. Тогда ночью пешехода будет видно на большом расстоянии. В этом году несколько таких установок сначала появится в наукограде, а потом и в Барнауле.

Перцев пояснил, что на некоторых улицах города строят "островки безопасности", но заужать дороги в Барнауле для безопасности, как во многих городах Европы, не планируют. Наоборот, в некоторых частях столицы региона планируют расширить участки дорог для удобства автомобилистов.

Ранее идея алтайского Минтранса о сокращении количества зебр не понравилась известному блогеру-урбанисту Илье Варламову.

Дементьев заявил, что пешеходные переходы являются "конфликтными зонами" и их нужно делать надежнее, при этом уменьшая количество.

"Эта мера просто будет стимулировать людей нарушать правила, рискуя своей жизнью. Ничего общего с безопасностью она не имеет", – прокомментировал заявление чиновника Варламов.

Блогер привел в пример несколько крупных городов, в которых пешеходные переходы установлены гораздо чаще, чем в Барнауле. Например, улица Реомюр в Париже, где на 170 метров приходится шесть пешеходных переходов.

Позже Дементьев ответил блогеру, что уважает его мнение, но сравнивать Барнаул и столицу Франции, по его мнению, не совсем корректно.