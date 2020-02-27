Не внял дружескому совету. Житель Новоалтайска убил соседа

Следственный комитет завершил разбирательство по делу, возбужденному в отношении 52-летнего жителя Новоалтайска. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что в конце ноября 2019 года мужчина пришел в гости к своему соседу. В ходе совместного распития спиртного хозяин признался, что планирует переписать свою квартиру на сожительницу. Гость стал отговаривать приятеля от необдуманных поступков.

В процессе мужчины поссорились, завязалась драка. Гость взял топорик для разделки мяса и несколько раз ударил хозяина. От полученных травм пострадавший скончался на месте, а злоумышленник скрылся. Вскоре его задержали.

В ходе разбирательства обвиняемый признал свою вину полностью. Дело направили в суд.