Военные на три часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае

Движение ограничат для всех видов транспорта ночью 28 февраля на автодороге Сибирский – Чуйский тракт – Озерки – Первомайское – Новокраюшкино, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

По информации ведомства, закрытие дороги связано с плановым движением военных колонн. Ограничение будет действовать три часа – с 1:00 до 4:00.

Участников дорожного движения призывают с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Автолюбителям лучше заблаговременно скорректировать график и маршрут движения.

Напомним, ночью в четверг на территории региона прогнозируют неблагоприятные метеоусловия. Поэтому водителям безопаснее будет отложить поездку до улучшения погоды.