Алтайский депутат рассказал, как и когда пройдет голосование по Конституции

Голосование по изменениям в Конституции состоится 22 апреля – дата утверждена окончательно. Принять участие смогут все совершеннолетние, никакой обязаловки не будет. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона, зампредседателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству (который занимается поправками), единоросс Даниил Бессарабов.
"Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля с 8 до 22 часов по местному времени. Это будет нерабочий день, для того чтобы каждый гражданин имел возможность полноценно проголосовать", – сказал Бессарабов.
Проголосовать смогут все граждане страны старше 18 лет (кроме тех, кто признан судом недееспособными или находится в местах лишения свободы).
Минимального порога явки не будет. Об этом на встрече с депутатами сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие. Обязаловка, зная наши реалии, всегда дает противоположный эффект", – так она ответила на вопрос Даниила Бессарабова о явке.
Также уже известно, что готовить голосование будет ЦИК, но регионы и муниципалитеты могут выделять дополнительные средства "на оказание содействия в подготовке, проведении и информировании о нем". Наблюдателей будет назначать Общественная палата, что вызывает массу критики со стороны экспертов и оппозиции. Палаты многих регионов сформированы властями, а потому не всегда независимы.
Есть еще один важный момент: для подготовки и проведения мероприятия могут быть использованы: портал "Госуслуги", МФЦ региона, а также дистанционное электронное голосование. Но удаленно это смогут сделать разве что москвичи, и то вопрос пока обсуждается. Жители же регионов, в том числе и Алтайского края, будут голосовать по старинке. То есть приходить на участки, брать бюллетень, делать отметку, скидывать его в урну и идти проводить этот внезапный выходной по своему желанию.
Комментарии
"Всенародное голосование за поправки в Конституцию РФ"
Откуда же такая уверенность? Почему "за"? Я, например, буду "против", без вариантов.
Мне будущая участь г-на Путина глубоко безразлична.
Как сказал один хороший человек, вы зря думаете что сможете выиграть у КГБ играя по их правилам, победу можно одержать только однозначно и четко послав их на ....
Участие в этом голосовании это по сути признания легитимности этой власти.
Интересно, что пропиндосы объединились с частью едросов и призывают голосовать против лишения чиновников двойного гражданства. Вот и выяснилось, что у пропиндосов есть общие интересы с коррумпированной частью едросов. Всегда это подозревал
Какое-то мутное голосование, а по Конституции должен быть референдум! Минимального порога явки не будет, ответственности за фальсификацию также нет - поэтому результат уже известен...
Вот люди которые голосовали за этого - вам не совестно, хотя бы перед своими детьми?!
Референдум это всенародное голосование. А кто не хочет, чтобы чиновников лишали вида на жительство в США, голосовать не будет. Кто хочет, проголосует за лишение. Ты, если во власти, не планируй убежать за бугор. Сначала отсидеть надо, потом убегать
Кто-то голосует за коммунистов, кто-то за либеральных демократов Жириновского. Есть люди, которые голосовали за ЕБН, а есть люди, которые хотят проголосовать за пропиндоса
28.02.2020 14:37
гость
Да не будет референдума, будет т.н. голосование без правил, а точнее правило одно - отразить поддержку т.н. поправок...
Уважаемый, Абориген!
Если голосование будет тайным, то вы правы.
Это всё равно что отметим день рождения Вини Пуха.
Зачем выходной???? Нельзя было в воскресенье провести референдум?
28.02.2020 14:49
гость
Не важно, оно бессмысленно по своей сути.
Для любого пропиндоса или коррумпированного чиновника лишение его вида на жительство в США бессмысленно. Он во власть хочет, только чтобы потом в США убежать. А если его вида на жительство лишат, ему во власть идти бессмысленно. И это хорошо
28.02.2020 14:43
- гость -
Голосование без правил, это когда не хочешь голосовать за правило, по которому чиновник лишается двойного гражданства. А кому это правило нравится, тот за него проголосует
в будний день по воровски и быстро, надо было бы еще время голосования с 1.00 ночи до 6.00 утра. Чтобы наверняка обман состоялся
На мыле рассказали про какой-то опрос о выходном для голосования. За нерабочий день высказались 68%, но идти на выборы пообещали только 63%.
Вот и опять 22 апреля праздник. 22 апреля, когда расцветает земля, когда позабыты метели и в рощах цветут тополя
Откуда столько тупости людской? Хотят чиновников наказать лишив гражданства. так что готовы променять на это будущее свое и своих детей))
Интересно, что будний день 22 апреля сделали выходным специально для голосования из-за чего чиновникам с двойным гражданством трудней мазаться от голосования
Так как минимального порога не будет, теоретически вся страна может заниматься своими делами. Придет один Владимир Владимирович, проголосует, примут результат. И легитимно, и законно.
Ощущения от этого фарса:
1. Поправки высосаны из пальца. Актуальная Конституция никак не мешает работать на благо страны
2. Скорость. Скорость, с которой готовы менять основной закон, поражает. А продуманы ли все моменты? Или лишь бы в бой, а там разберемся.
3. Голосование, а не референдум.
4. Выбран рабочий день. Большая часть работодателей просто не отпустит работника на это шоу - все сделано для минимальной явки нужных адептов.
Все это говорит о том, что весь этот перформанс - просто клоунада. Но пойти и проголосовать против Вовкиных поправок - долг каждого, кому не безразлично будущее страны.