Алтайский депутат рассказал, как и когда пройдет голосование по Конституции

Голосование по изменениям в Конституции состоится 22 апреля – дата утверждена окончательно. Принять участие смогут все совершеннолетние, никакой обязаловки не будет. Об этом рассказал депутат Госдумы от региона, зампредседателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству (который занимается поправками), единоросс Даниил Бессарабов.

"Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 22 апреля с 8 до 22 часов по местному времени. Это будет нерабочий день, для того чтобы каждый гражданин имел возможность полноценно проголосовать", – сказал Бессарабов.

Проголосовать смогут все граждане страны старше 18 лет (кроме тех, кто признан судом недееспособными или находится в местах лишения свободы).

Минимального порога явки не будет. Об этом на встрече с депутатами сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"Это должно быть свободное волеизъявление. Тот, кто считает себя активным гражданином, тот, кто считает, что его мнение может и должно повлиять на те или иные решения, тот принимает участие. Обязаловка, зная наши реалии, всегда дает противоположный эффект", – так она ответила на вопрос Даниила Бессарабова о явке.

Также уже известно, что готовить голосование будет ЦИК, но регионы и муниципалитеты могут выделять дополнительные средства "на оказание содействия в подготовке, проведении и информировании о нем". Наблюдателей будет назначать Общественная палата, что вызывает массу критики со стороны экспертов и оппозиции. Палаты многих регионов сформированы властями, а потому не всегда независимы.

Есть еще один важный момент: для подготовки и проведения мероприятия могут быть использованы: портал "Госуслуги", МФЦ региона, а также дистанционное электронное голосование. Но удаленно это смогут сделать разве что москвичи, и то вопрос пока обсуждается. Жители же регионов, в том числе и Алтайского края, будут голосовать по старинке. То есть приходить на участки, брать бюллетень, делать отметку, скидывать его в урну и идти проводить этот внезапный выходной по своему желанию.