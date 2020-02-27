Водоснабжение восстановили после коммунальной аварии в Барнауле

Порыв трубы холодного водоснабжения диаметром 300 мм на улице Малахова устранен, сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Работникам Водоканала потребовалось несколько часов, чтобы ликвидировать повреждение. Сейчас водоснабжение всех домов восстановлено.

Напомним, из-за коммунальной аварии подтопило территорию в районе дома №116 на улице Малахова. Без воды оставались два многоквартирных дома. Городские службы организовали подвоз воды местным жителям.

Ранее amic.ru писал, что на обновление водопровода Алтайскому краю выделят 1,5 млрд рублей по нацпроекту "Экология".