На развитие спорта в Алтайском крае выделят еще 100 млн рублей

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о выделении дополнительных средств на развитие спорта в регионе, сообщает пресс-служба краевого правительства.

На укрепление материально-технической базы спортивных учреждений он планирует направить еще 100 млн рублей. При этом свыше трети суммы пойдет на закупку транспортных средств, которые будут использовать для нужд спортшкол.

Перед подписанием распоряжения оно будет согласовано с депутатами АКЗС.

Напомним, на прошлой неделе Виктор Томенко принял участие в церемонии открытия 35-й зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтайского края.

Губернатор поприветствовал собравшихся и поблагодарил организаторов за то, что они сохраняют традиции праздника, ставшего одной из визитных карточек Алтайского края.