Отец – водитель, сын – сутенер. Жители Алтайского края вовлекли в проституцию девочек

В суд Рубцовска ушло дело в отношении трех местных жителей. Их обвиняют в вовлечении несовершеннолетних девочек в занятие проституцией. Подробности сообщают в прокуратуре Алтайского края.

Установлено, что в феврале 2017 года ранее судимый рубцовчанин организовал преступную группу, в состав которой вошли его отец, исполнявший роль водителя-охранника, и знакомая мужчины. Она взяла на себя функции диспетчера.

Проститутками были несовершеннолетние девочки. Их находили в том числе и через соцсети. Интимные услуги "ночные бабочки" оказывали на арендованной квартире либо в гостиницах и саунах. Деятельность группировки пресекли только в январе 2020 года.

Все обвиняемые в ходе следствия признали свою вину. Теперь слово за судьями.