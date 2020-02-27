Мэрия продолжает требовать снести кофейню на месте барнаульского разлома

Мэрия Барнаула продолжает настаивать, что кофейня "Черный квадрат" на месте барнаульского разлома возведена незаконно. Объект по адресу Партизанская, 60, включен в список строений, в отношении которых предъявлены требования о сносе.

Соответствующий документ опубликовал на своем сайте комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. В нем здание значится как "самовольная постройка".

Как ранее писал amic.ru, в январе суд вынес окончательное решение по делу кофейни. Он отклонил иск мэрии с требованием снести объект. Соответствующее решение размещено в картотеке дел арбитражного суда.

Напомним, в суд подал комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула. В своем иске он требовал от собственника скандально известного участка на улице Партизанской, 60, снести самовольно возведенную постройку.

Власти настаивают, что кофейню построили без разрешений и согласований. При этом, по версии собственника участка, строение является временным, а по утверждению мэрии – капитальным.

Представители ответчика неоднократно пытались доказать, что это временное сооружение, которое легко можно перенести на любое другое место.

Участки на ул. Партизанской, 60 и 62, известны тем, что в 2006 году двое бизнесменов возвели там элитный семиэтажный бизнес-центр. Однако, не успев достроить, поссорились и решили "распилить" его. В итоге объект оказался разделенным пополам и получил название "барнаульский разлом". Затем этот раздвоенный недострой еще 10 лет уродовал главный проспект города. В это время шла череда судебных тяжб, в которых собственники пытались справедливо поделить здание или завладеть половиной конкурента для завершения проекта. Однако суд постановил снести бизнес-центр. С 2016 до 2019 год территория пустовала, а теперь оказалась в центре очередного скандала.