Полицейские попытались разбудить электрошокером сибиряка. Он умер

Житель Иркутска скончался в автомобиле такси после применения полицейскими против него электрошокера, сообщает "Интерфакс".

24-летний парень уснул в такси. Разбудить его таксисту не удалось, и он обратился к стражам правопорядка. Те решили привести его в чувство с помощью спецсредства.

Несмотря на то, что пассажир такси умер, в МВД призывают не связывать его смерь с действиями правоохранителей.

"Человек находился в бессознательном состоянии, полицейские попытались привести его в чувство, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Говорить о том, что действия сотрудников могли привести к гибели человека, пока преждевременно".

Тем не менее полицейских уже уволили из органов внутренних дел. Против них возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий.