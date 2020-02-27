БТР заметили на улицах Барнаула. Фото

Фото: vk.com/barneos22 / Светлана Алтухова, Кирилл Плотников

Бронетранспортер на улице Малахова попал в объектив проезжающих мимо автомобилистов. Фотографии выложили в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Обычный день в Барнауле: по Малахова едет БТР", – написал автор поста.

Снимки вызвали множество шуток.

"На кольцо бы его пустить крайним правым рядом покататься! Многие "ездуны" бы правила выучили", – написал один из местных жителей.

"Кто-то написал плохой комментарий про власть. Едет на уничтожение врага", – пошутил другой барнаулец.

Где находился конечный пункт назначения военных, никто из комментаторов не уточнил.