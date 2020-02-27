Родственникам передали вещи погибшего в ВОВ жителя Алтайского края

Фото: altairegion22.ru / Антон Федотов

Спустя 78 лет с момента гибели уроженца Алтайского края Филиппа Емельянова, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны, узнали его судьбу, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В августе 1941 года в составе 754-го маршевого батальона он отправился на фронт. Его направили на передовую. Через месяц Емельянов погиб.

"Дорогие мои детки Коля и Тася, супруга Мария, воюем мы под Ленинградом, положение тяжелое, собираюсь в свой последний, решительный бой", – написал в своем единственном письме солдат.

Лишь в 2014 году его останки обнаружил поисковой отряд. Они были на узкой полоске Невского пятачка на левом берегу Невы там, где во время войны находился стрелковый окоп.

В четверг, 27 февраля, личные вещи погибшего передали его родственникам. Поисковики привезли в Алтайский край солдатский медальон, ложку и гильзу с землей с места гибели Филиппа Емельянова.

Заместитель председателя правительства края Денис Губин поблагодарил волонтеров.

"То, что делают поисковые отряды, возвращая наших родных и близких с поля боя, вызывает огромное уважение, – подчеркнул Губин. – Хочу поблагодарить поисковые и волонтерские отряды, которые занимаются этим нелегким трудом. Мы очень гордимся вами".

Филипп Александрович Емельянов родился в 1904 году в Самарской губернии в крестьянской семье. В 1908 году родители с детьми переселились на Алтай, в село Верх-Кучук. В конце 30-х годов Емельяновы переехали в Барнаул, где Филипп Александрович работал на меланжевом комбинате.