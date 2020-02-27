Автобус слетел с трассы в Алтайском крае

Автобус съехал в кювет на трассе вечером 27 февраля, сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Недалеко от Ребрихи слетел с трассы пассажирский автобус, – написал автор поста. – Будьте аккуратнее на дороге".

ДТП произошло на участке автодороги Мамонтово – Ребриха – Павловск в Ребрихинском районе, неподалеку от райцентра. Информации о числе пассажиров и пострадавших пока нет.

Напомним, в Алтайском крае бушует непогода. Водителей об этом предупредили заранее, порекомендовав не выезжать за пределы населенных пунктов.

Госавтоинспекция Барнаула из-за сложных дорожных условий и вовсе призвала автолюбителей пересесть на общественный транспорт.