Средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 9,5%

Алтайкрайстат опубликовал сведения об оплате труда работников в Алтайском крае в 2019 году. Среднестатистическая зарплата составила 27 956 рублей, что на 9,5% выше, чем годом ранее.

Наибольший рост за год зафиксирован в таких сферах, как строительство (на 16,1%), производство прочих транспортных средств и оборудования (на 12,6%), растениеводство, животноводство и охота (на 12,4%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (на 12,4%), деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (на 12,1%).

Согласно статистическим данным, оплата труда снизилась только в сферах производства резиновых и пластмассовых изделий (на 11,5%), бумаги и бумажных изделий (на 4,5%), кожи и изделий из кожи (на 3,3%) и прочих готовых изделий (на 1%).

Наибольшая среднемесячная оплата труда зафиксирована в деятельности трубопроводного транспорта (66 603 рубля), грузовых перевозках на ж/д транспорте (51 880 рублей), финансовой и страховой деятельности (48 269 рублей), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (46 566 рублей), добыче полезных ископаемых (42 138 рублей), металлургическом производстве (41 545 рублей), в междугородных и международных пассажирских ж/д перевозках (41 434 рубля) и производстве прочих транспортных средств и оборудования (40 925 рублей).

Самую низкую оплату труда отметили в производстве изделий из кожи (12 874 рубля), мебели (13 695 рублей), деятельности водного транспорта (17 009 рублей), почтовой связи прочей и курьерской деятельности (17 211 рублей), гостиниц и предприятий общественного питания (18 206 рублей), автомобильного грузового транспорта и услугах по перевозкам (18 511 рублей), деятельности по операциям с недвижимостью (18 639 рублей) и производстве одежды (19 142 рубля).