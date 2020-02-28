Почти весна. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 февраля

Теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 28 февраля, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -3°C до +2°C. Местами выпадут небольшие или умеренные осадки в виде мокрого снега, возможна метель. Усилится ветер. Его скорость может достигать 23 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -1°C до +1°C. Выпадет мокрый снег. Не исключена метель. Эксперты ЦГМС ожидают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 18 м/с.