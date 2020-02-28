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Почти весна. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 февраля

, ИА "Амител"
В предпоследний день зимы воздух прогреется до +2°C
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Теплую погоду прогнозируют в Алтайском крае в пятницу, 28 февраля, информирует региональный Гидрометцентр.

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -3°C до +2°C. Местами выпадут небольшие или умеренные осадки в виде мокрого снега, возможна метель. Усилится ветер. Его скорость может достигать 23 м/с. На дорогах сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от -1°C до +1°C. Выпадет мокрый снег. Не исключена метель. Эксперты ЦГМС ожидают, что скорость ветра в краевой столице не превысит 18 м/с.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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