Памятник советской деревне хотят открыть в Алтайском крае

Жители поселка Первомайский Солонешенского района разработали новый туристический объект – памятник советской деревне, сообщают в "Алтайтурцентре".

"Наш объект – первый в России памятник, посвященный советской деревне, – утверждают инициаторы. – Это будет не только архитектурное сооружение, но прежде всего, история одной из тысячи деревень".

В Мемориал войдут здание бывшей школы и памятник Славы. Там, где раньше находились классы, создадут музейную комнату. В зал Славы включат фотографии Бессмертного полка, списки многодетных семей, воспитавших больше четырех детей, фотографии жителей, удостоившихся государственных наградам. Рядом будет библиотека советских писателей.

Особую роль сыграет и стилизованная фотозона, где на фоне различных панно с картинами сельского быта туристы смогут сделать фотографии с хлебом-солью, кувшином молока, колодцем-журавлем и гармонью.

"Мы сможем создать атмосферу советской эпохи длиною более 70 лет, – утверждают организаторы. – Молодому поколению показать, как жили, трудились и отдыхали сельские жители".

Еще одной изюминкой проекта станет имитация некоторых аспектов социальных отношений в Советском Союзе. Например, туристам дадут почувствовать себя пионерами и комсомольцами, а также участниками партийного собрания.

Значимую роль играет и расположение села. Оно находится рядом с дорогой между двумя популярными местами отдыха у туристов – Денисовой пещерой и водопадом Шинок.

Организаторы составили смету и защитили проект, добившись финансирования со стороны властей. Из бюджета края и сельсовета выделят один миллион рублей. Это меньше, чем общая смета, на 372 тысячи рублей. Сейчас сельчане ведут сбор денег, чтобы реализовать задуманное.