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Памятник советской деревне хотят открыть в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Инициаторами проекта выступили сами сельчане
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жители поселка Первомайский Солонешенского района разработали новый туристический объект – памятник советской деревне, сообщают  в "Алтайтурцентре".

"Наш объект – первый в России памятник, посвященный советской деревне, – утверждают инициаторы. – Это будет не только архитектурное сооружение, но прежде всего, история одной из тысячи деревень".

В Мемориал войдут здание бывшей школы и памятник Славы. Там, где раньше находились классы, создадут музейную комнату. В зал Славы включат фотографии Бессмертного полка, списки многодетных семей, воспитавших больше четырех детей, фотографии жителей, удостоившихся государственных наградам. Рядом будет библиотека советских писателей.

Особую роль сыграет и стилизованная фотозона, где на фоне различных панно с картинами сельского быта туристы смогут сделать фотографии с хлебом-солью, кувшином молока, колодцем-журавлем и гармонью.

"Мы сможем создать атмосферу советской эпохи длиною более 70 лет, – утверждают организаторы. – Молодому поколению показать, как жили, трудились и отдыхали сельские жители".

Еще одной изюминкой проекта станет имитация некоторых аспектов социальных отношений в Советском Союзе. Например, туристам дадут почувствовать себя пионерами и комсомольцами, а также участниками партийного собрания.

Значимую роль играет и расположение села. Оно находится рядом с дорогой между двумя популярными местами отдыха у туристов – Денисовой пещерой и водопадом Шинок.

Организаторы составили смету и защитили проект, добившись финансирования со стороны властей. Из бюджета края и сельсовета выделят один миллион рублей. Это меньше, чем общая смета, на 372 тысячи рублей. Сейчас сельчане ведут сбор денег, чтобы реализовать задуманное.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

28.02.2020 09:42
- гость -

Деревня дураков

28.02.2020 09:54
гость

Поставьте памятник деревне
Николай Алексеевич Мельников
Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

И покосившаяся хата
С крыльцом, рассыпавшимся в прах,
И мать убитого солдата
С позорной пенсией в руках.

И два горшка на частоколе,
И пядь невспаханной земли,
Как символ брошенного поля,
Давно лежащего в пыли.

И путь поёт в тоске от боли
Непротрезвевший гармонист
О непонятной "русской доле"
Под тихий плач и ветра свист.

Пусть рядом робко встанут дети,
Что в деревнях ещё растут,
Наследство их на белом свете -
Все тот же чёрный, рабский труд.

Присядут бабы на скамейку,
И всё в них будет как всегда -
И сапоги, и телогрейки,
И взгляд потухший... в никуда.

Поставьте памятник деревне,
Чтоб показать хотя бы раз
То, как покорно, как безгневно
Деревня ждёт свой смертный час.

Ломали кости, рвали жилы,
Но ни протестов, ни борьбы,
Одно лишь "Господи помилуй!"
И вера в праведность судьбы.

Поставьте памятник деревне
На Красной площади в Москве,
Там будут старые деревья,
Там будут яблоки в траве.

28.02.2020 09:57
- гость -

памятник ставят на могиле или в честь умершего в другом месте.

28.02.2020 10:00
1

Так от деревни уже ничего не осталось, вот похоже и решили вместо развития села памятник поставить. Власть ущербных и лизоблюдов.

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