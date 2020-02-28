В Алтайском крае перекрыли три трассы

Из-за обильных снегопадов, гололедицы и сильного ветра в Алтайском крае ограничили движение для всех видов транспорта на трех участках автомобильных дорог.

По информации "Алтайавтодора", до стабилизации погодных условий автомобилисты не смогут выехать на трассы Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области, от г. Змеиногорска до г. Рубцовска, Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области, от г. Бийск до с. Целинное, Бийск – Карабинка – граница Республики Алтай на всем ее протяжении.

На дорогах региона задействовано порядка 400 единиц техники. Диспетчерские службы работают круглосуточно.