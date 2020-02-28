Пятница, 28 Февраль, 10:12

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,61
€ 71,65
0°
Обь
8см +2


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное МасленицаДень защитника ОтечестваЭпидемия китайского коронавируса
Новости

Молодые водители все чаще становятся виновниками ДТП

, ИА "Амител"
По вине неопытных автомобилистов с каждым годом погибает все больше человек
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В России с начала 2019 года увеличилось количество ДТП по вине молодых водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ГИБДД России.

Молодые автомобилисты, водительский стаж которых составляет менее двух лет, стали виновниками более 10 тысяч автомобильных аварий в 2019 году. По вине неопытных водителей погибло 846 человек, а пострадало более 14 тысяч.

Для сравнения, в 2018 году этот показатель был ниже – 826 погибших и 9,9 тысячи пострадавших.

Отмечается, что в 2020 году в России изменят правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Так, из практической части исключат этап "площадка". Элементы этого испытания будут проводиться в городе на дорогах с низким автотрафиком. Согласно постановлению правительства, изменения вступят в силу уже 1 октября 2020 года.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

28.02.2020 09:46
АБОРИГЕН

Наверное молодые водители водятся только в РФ. На подготовке свет клином не сошелся. Дороги в порядок приведите и организацию дорожного движения, а то нашли крайних.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
10:04
Что можно и что нельзя есть в Великий пост. Инфографика 0
09:51
В России сформировали Совет по общественному здоровью 1
09:42
Молодые водители все чаще становятся виновниками ДТП 1
09:28
Памятник советской деревне хотят открыть в Алтайском крае 4
09:15
Зачем на Масленицу сжигают чучело и почему раньше ему боялись рисовать лицо? 0
09:02
Как добраться из Барнаула до Толмачево быстро и удобно. Инфографика 2
08:47
В Алтайском крае перекрыли три трассы 1
08:30
"Чрезмерно много": глава ГИБДД поддержал идею сокращать количество зебр в Барнауле 52
08:16
Как проект по утилизации упаковки скажется на алтайском бизнесе и ценах на товары 7
08:03
Метание метлы, полевая кухня, забег петухов. Как отпразднуют Масленицу в Барнауле? 0
07:50
Отец – водитель, сын – сутенер. Жители Алтайского края вовлекли в проституцию девочек 2
07:36
Врачи рассказали, как продлить жизнь на несколько лет 1
07:20
Фанера над Барнаулом: кто и как в городе обманывает при изготовлении мебели 5
07:04
Депутаты хотят сделать Барнаул "Городом трудовой доблести" 5
06:50
Успех для Близнецов и нервы для Стрельцов: гороскоп на март 2020 года 0
06:39
Фигуры из блинов: как необычно украсить стол на Масленицу 1
06:24
Психические болезни – главная причина освобождения от армии в Алтайском крае 5
06:13
Покупаешь – помогай: экосумки со смыслом шьют в Барнауле 0
06:02
Почти весна. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 февраля 2
23:44
Средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 9,5% 9
23:15
Автобус слетел с трассы в Алтайском крае 0
22:56
Родственникам передали вещи погибшего в ВОВ жителя Алтайского края 0
22:25
БТР заметили на улицах Барнаула. Фото 3
21:57
Полицейские попытались разбудить электрошокером сибиряка. Он умер 7
21:23
Мэрия снова требует снести кофейню на месте барнаульского разлома 5
20:47
На развитие спорта в Алтайском крае выделят еще 100 млн рублей 0
20:02
Водоснабжение восстановили после коммунальной аварии в Барнауле 2
19:30
Семья выиграла в лотерею 500 млн рублей, но им "ни копейки не дали" 7
19:12
Военные на три часа перекроют Чуйский тракт в Алтайском крае 1
18:38
Ольга Бузова показала ролевые игры с бойфрендом 3
18:09
Не внял дружескому совету. Житель Новоалтайска убил соседа 0
17:54
Единороссы поддержат закон о "народном" бюджетировании 3
17:45
В Барнауле устраняют последствия порыва водопровода на Малахова 1
17:35
Обыски прошли в одной из райбольниц Алтайского края 5
17:20
Бийчанина хотят отправить в психбольницу за рассылку сообщений о минировании 0
17:01
Физики, математики и программисты: в Барнауле пройдет финал олимпиады "Шаг в будущее" 0
16:40
ГИБДД Барнаула призывает водителей пересесть на общественный транспорт 13
16:29
Владимир Путин ответил на вопрос о двойнике 15
16:15
На "зерновом Давосе" в Алтайском крае сообщили о рекордном экспорте сельхозпродукции 3
16:02
Полезная Масленица: рецепт легких блинчиков на рисовой муке 0
15:50
Полицейских обстреляли в Алтайском крае 4
15:39
Пешеходы и дети: смертность от ДТП за год резко выросла в Алтайском крае 10
15:30
Ждал 15 лет. Панайотов представит Россию на Евровидении 6
15:14
Интернет летает: мобильная сеть в роуминге стала быстрее 1
15:03
За "сосулю" ответишь. В Алтайском крае ввели новые штрафы за неуборку снега и сосулек 2
14:50
В "Единой России" прокомментировали возможную смену названия партии 9
14:38
Астрономы нашли планету, где есть все условия для жизни 4
14:29
Барнаульского застройщика оштрафовали за продажу квартиры иностранке 3
14:15
Ведущий специалист Центробанка попалась на уловку телефонных мошенников 14
14:07
Быстрее не бывает: в Славгороде и Яровом запустили скоростной интернет 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.