Молодые водители все чаще становятся виновниками ДТП

В России с начала 2019 года увеличилось количество ДТП по вине молодых водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные ГИБДД России.

Молодые автомобилисты, водительский стаж которых составляет менее двух лет, стали виновниками более 10 тысяч автомобильных аварий в 2019 году. По вине неопытных водителей погибло 846 человек, а пострадало более 14 тысяч.

Для сравнения, в 2018 году этот показатель был ниже – 826 погибших и 9,9 тысячи пострадавших.

Отмечается, что в 2020 году в России изменят правила сдачи экзаменов на получение водительских прав. Так, из практической части исключат этап "площадка". Элементы этого испытания будут проводиться в городе на дорогах с низким автотрафиком. Согласно постановлению правительства, изменения вступят в силу уже 1 октября 2020 года.