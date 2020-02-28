Быстрое реагирование: алтайские врачи скорой помощи онлайн передают ЭКГ в кардиоцентр

Врачи скорой помощи в Алтайском крае теперь могут дистанционно передавать электрокардиограммы из любой точки региона в кардиологический диспансер для расшифровки и дистанционного консультирования. Это стало возможно благодаря оснащению электрокардиографов SIM-картами МТС. Сегодня в регионе для бригад скорой помощи закуплено более 230 электрокардиографов, которые передают данные онлайн.

Как рассказали в компании, теперь при выездах к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями врач скорой медицинской помощи имеет возможность сделать кардиограмму непосредственно на месте вызова, вне больничного учреждения. Далее данные о состоянии пациента поступают на расшифровку в круглосуточный консультативно-диагностический центр кардиодиспансера, специалисты которого в течение нескольких минут могут поставить диагноз и решить, куда нужно отвезти пациента.

"Это уже не первый наш опыт сотрудничества со службой скорой медицинской помощи Алтайского края. Ранее мы оборудовали телематическими SIM-картами планшеты врачей выездных бригад для связи с диспетчерами медслужбы и получения онлайн-карт вызовов и отчетности по ним. Проект с мобильными кардиографами наглядно демонстрирует, как современные технологии связи помогают оперативно передать данные и своевременно ставить развернутый диагноз, то есть направлены на охрану здоровья и спасение жизни человека", – прокомментировал директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.

Проект предоставления SIM-карт для дистанционной передачи электрокардиограмм (ЭКГ) реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение", одним из важнейших направлений которого является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Применение технологии передачи данных и мгновенная диагностика позволяет оказать максимально быструю помощь даже тем пациентам, которые проживают или временно находятся на значительном удалении от лечебных учреждений. Кардиограф мобильный, поэтому снять кардиограмму врачи могут и в санитарной машине, и на дому, и в иных условиях, когда пациентам необходима помощь.

По итогам года в регионе было достигнуто снижение летальности от инфаркта миокарда.