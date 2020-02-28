В России сформировали Совет по общественному здоровью

Минздрав сформировал Межведомственный совет по общественному здоровью, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России.

Отмечается, что основная цель сформированного совета – координация взаимодействия и консолидация усилий федеральных и региональных органов власти, общественности и бизнеса, направленных на реализацию госполитики в сфере общественного здоровья. В основе работы совета – стратегия формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, разработанная Минздравом России.

Председателем назначен министр здравоохранения Михаил Мурашко, а зампредом стал заместитель министра Олег Салагай. Также в совет войдут представители Госдумы, Совета Федерации, Росалкогольрегулирования, Минкомсвязи, Минспорта, Минфина и Роспотребнадзора.