Расписание рейдов военкомата попало в Сеть в Барнауле

В интернет попал график рейдов, которые военкомат и полиция собираются провести в Барнауле, чтобы найти уклонистов. Список выложили в сообществе "Подслушано Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно документу, на март военкомат запланировал как минимум шесть рейдов. Если верить бумаге, они пройдут в Железнодорожном, Октябрьском и Центральном районах города 3, 10, 12, 19, 24 и 26 марта. Время проведения – с 06:30 до 10:00, когда все уклонисты еще наверняка спят.

В комментариях пользователи соцсети отмечают, что теперь облавы потеряли всякий смысл.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что только половина юношей Алтайского края могут служить без ограничений. При этом треть всех 17-летних жителей Алтайского края, которые получают полное освобождение от службы в армии или частичную годность, страдают психическими расстройствами.