Расписание рейдов военкомата попало в Сеть в Барнауле

В интернет попал график рейдов, которые военкомат и полиция собираются провести в Барнауле, чтобы найти уклонистов. Список выложили в сообществе "Подслушано Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Согласно документу, на март военкомат запланировал как минимум шесть рейдов. Если верить бумаге, они пройдут в Железнодорожном, Октябрьском и Центральном районах города 3, 10, 12, 19, 24 и 26 марта. Время проведения – с 06:30 до 10:00, когда все уклонисты еще наверняка спят.
В комментариях пользователи соцсети отмечают, что теперь облавы потеряли всякий смысл.
Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что только половина юношей Алтайского края могут служить без ограничений. При этом треть всех 17-летних жителей Алтайского края, которые получают полное освобождение от службы в армии или частичную годность, страдают психическими расстройствами.
Комментарии
Судя по тексту письма, оно адресовано либо физлицу, либо руководителю юрлица, собственникам транспортных средств повышенной проходимости, которые ставятся на учёт как потенциальные объекты мобилизации на случай военных действий. Мол дайте транспорт, нам поездить надо, поискать уклонистов.
Вот люди и слили в отместку.
Имейте свои машинки, товарищи военные)
Время армии по призыву давно прошло - защищать буржуев призывают тех, кто не может откосить, а детки абрамовичеймедведевых и прочих не служили и служить не собираются!
Ха-ха... Рейды военкоматов. Сейчас как раз поколение Демографический ямы 90-х идет. Капиталисты думали что все просчитали когда перехватывали у издыхающего КПСС власть в свои руки, а в итоге: разоружили страну, разбазарили территории, уничтожили промышленность, свое население устроив демографическую яму... Блин, ну почему нельзя было сделать все прилично и цивилизовано как в Китае? Зачем надо было для этого пилить себе ногу? Да еще и под свое будущее мину заложили. Ну вот и получайте народную любовь!
Чем иностранный капиталист хуже нашего???
было как то мне 25 годиков пришел с учета сниматься говорю я шизик, возьмете в ракетные? сказали не досвидули