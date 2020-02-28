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Расписание рейдов военкомата попало в Сеть в Барнауле

, ИА "Амител"
Пользователи считают, что теперь облавы потеряли смысл
Фото: pikabu.ru

Фото: pikabu.ru

В интернет попал график рейдов, которые военкомат и полиция собираются провести в Барнауле, чтобы найти уклонистов. Список выложили в сообществе "Подслушано Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

Согласно документу, на март военкомат запланировал как минимум шесть рейдов. Если верить бумаге, они пройдут в Железнодорожном, Октябрьском и Центральном районах города 3, 10, 12, 19, 24 и 26 марта. Время проведения – с 06:30 до 10:00, когда все уклонисты еще наверняка спят.

В комментариях пользователи соцсети отмечают, что теперь облавы потеряли всякий смысл.

Как уже сообщал amic.ru, ранее стало известно, что только половина юношей Алтайского края могут служить без ограничений. При этом треть всех 17-летних жителей Алтайского края, которые получают полное освобождение от службы в армии или частичную годность, страдают психическими расстройствами.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.02.2020 10:25
- гость -

Судя по тексту письма, оно адресовано либо физлицу, либо руководителю юрлица, собственникам транспортных средств повышенной проходимости, которые ставятся на учёт как потенциальные объекты мобилизации на случай военных действий. Мол дайте транспорт, нам поездить надо, поискать уклонистов.
Вот люди и слили в отместку.
Имейте свои машинки, товарищи военные)

28.02.2020 10:30
- гость -

Время армии по призыву давно прошло - защищать буржуев призывают тех, кто не может откосить, а детки абрамовичеймедведевых и прочих не служили и служить не собираются!

28.02.2020 10:36
- гость -

Ха-ха... Рейды военкоматов. Сейчас как раз поколение Демографический ямы 90-х идет. Капиталисты думали что все просчитали когда перехватывали у издыхающего КПСС власть в свои руки, а в итоге: разоружили страну, разбазарили территории, уничтожили промышленность, свое население устроив демографическую яму... Блин, ну почему нельзя было сделать все прилично и цивилизовано как в Китае? Зачем надо было для этого пилить себе ногу? Да еще и под свое будущее мину заложили. Ну вот и получайте народную любовь!

28.02.2020 10:38
- гость -

Чем иностранный капиталист хуже нашего???

28.02.2020 11:05
петух с докучаево

было как то мне 25 годиков пришел с учета сниматься говорю я шизик, возьмете в ракетные? сказали не досвидули

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