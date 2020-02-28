Сахалинец умышленно заразил школьницу ВИЧ и получил срок

Сахалинец приговорен к двум годам лишения свободы за умышленное заражение 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией, сообщают в СК по Сахалинской области.

Отмечается, что 21-летний житель Корсаковского района Сахалинской области с апреля по июль 2019 года вступал с несовершеннолетней в незащищенный половой акт, девушка в итоге заразилась инфекцией.

В Корсаковском межрайонном суде уверены, что мужчина знал о наличии вируса иммунодефицита человека и не предупредил возлюбленную о своем недуге. Судья приговорил виновного к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу на данный момент не вступил.