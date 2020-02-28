Преподаватель АлтГУ стал экспертом интеллектуального турнира в Сочи

Кандидат физико-математических наук, и.о. заведующий кафедрой информатики Института математики и информационных технологий опорного Алтайского государственного университета Денис Козлов принял участие в работе очередной смены Образовательного центра "Сириус". Он выступил в качестве эксперта и руководил командой школьников, занявшей первое место в соревнованиях по решению реальных задач по цифровизации нефтегазовой отрасли.

В Образовательном центре "Сириус" в Сочи с 16 по 23 февраля проходил финал интеллектуального турнира "Умножая таланты". Школьники 15-17 лет из регионов деятельности компании "Газпромнефть" соревновались в решении реальных задач по цифровизации нефтегазовой отрасли.

Денис Козлов возглавил объединенную команду из семи школьников города Муравленко и поселка Тазовского ЯНАО под названием North Stars. Перед проектной командой была поставлена конкретная практическая задача: спрогнозировать срок службы электроцентробежного насоса на буровой установке.

"Нам была дана уже решенная на производстве задача. Но там на ее решение ушло несколько месяцев, а здесь нужно было это сделать за несколько дней, – рассказал Денис Козлов. – Главной трудностью для ребят было то, что никто из них ранее не имел дела с анализом данных, с программированием. Тем не менее ребята оказались очень талантливыми, не зря прошли отбор и победили в региональном конкурсе. Мне пришлось объяснять им стандартные методы обработки данных".

Как отмечает преподаватель АлтГУ, многие вещи лежали за пределами школьной программы, приходилось концентрироваться и изобретать способ, как донести до подростков материал в доступном виде. Первые два дня ребята испытывали определенные сложности, с третьего дня у них стало что-то уже получаться, зажглись глаза и работа пошла.

Дело в том, что электроцентробежные насосы – важнейший агрегат буровой установки. С их помощью сегодня в России добывается около 80% нефти. Подобный насос имеет определенный срок службы. Задачей проектной команды Дениса Козлова было спрогнозировать срок службы насоса, чтобы определить время для его плановой замены. Следует отметить, что внеплановый ремонт насоса обходится нефтедобывающей компании очень дорого. Ремонт занимает два с половиной дня, стоит определенных денег, в итоге простой насоса обходится минимум в 1,4 млн рублей. В то время как плановый ремонт экономит компании серьезную сумму.

"Исходный набор данных, который был нам предоставлен – Data set, – это и характеристики скважины, и физические параметры, характеризующие работу насоса. Некоторые данные были намеренно пропущены, релевантность других нам нужно было самим определить. Мы стали с ребятами рассматривать различные методы, которые позволили бы осуществить прогнозирование. Остановились на методе решения задачи регрессии. Это легко интерпретируемый метод, что для нас было главным преимуществом. Мы смогли достичь приличного качества предсказания. В соответствии с метрикой среднеквадратичной ошибки погрешность в определении продолжительности жизни насоса 142 дня, при том что эксперты "Газпромнефти" допускали погрешность до 200 дней!" – говорит Денис Козлов.

В итоге команда North Stars, которую возглавлял преподаватель АлтГУ, стала победителем турнира "Умножая таланты", заняв первое место в общекомандном зачете.

Как отметил алтайский эксперт, данные, которые были получены в ходе проектной работы, будут переданы компании "Газпромнефть". И, возможно, будут учтены в дальнейшем при контроле функционирования буровых установок.

Денис Козлов обещал полученный уникальный опыт проектной работы перенести на площадку центра "ДНК" – "Дома научных коллабораций", который начинает свою работу на базе АлтГУ 1 сентября 2020 года.

В этом году на турнир "Умножая таланты" было подано более 2 800 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Тюмени, Томска, Оренбурга, Ноябрьска, Ханты-Мансийска, Муравленко, а также из поселка Тазовского и сел Новый Порт и Мыс Каменный в Ямало-Ненецком автономном округе. Успешно защитив свои проекты на региональных этапах, в финал турнира прошел 71 старшеклассник.

В Сочи ребята объединились в команды и разработали новые проекты под руководством экспертов компании "Газпромнефть" и ОЦ "Сириус". В турнире было четыре номинации: "Анализ данных", "Беспилотные летательные аппараты", "Интернет вещей" и "Дополненная виртуальная реальность". Программа также включала лекции, мастер-классы, тренинги и экскурсии.